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Зариф прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Иране
Зариф прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Иране
Теракты наподобие произошедшего в иранском Натанзе взрыва на ядерном объекте осложняют ситуацию вокруг переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:43
2021-04-13T09:43
2021-04-13T09:43
взрыв на ядерном объекте в иране
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
мид ирана
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Теракты наподобие произошедшего в иранском Натанзе взрыва на ядерном объекте осложняют ситуацию вокруг переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для США, заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Американцы должны знать, что ни диверсия (в Натанзе - ред.), ни санкции не являются инструментом для проведения переговоров (по СВПД - ред.), но подобные акты только осложняют ситуацию", - сказал он.В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил Зариф.В понедельник Салехи сообщил, что диверсия не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте.МИД России после инцидента выразил беспокойство тем, как ситуация с происшествием отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. В то же время в Москве надеются, что взрыв не подорвет ход переговоров и указывают, что иранские специалисты смогли справиться с последствиями инцидента.
https://ria.ru/20210412/iran-1727897248.html
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взрыв на ядерном объекте в иране, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, мид ирана, али акбар салехи, москва, сша, в мире