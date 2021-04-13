КГБ Белоруссии задержал экс-главу пресс-службы Лукашенко Федута
16:07 13.04.2021 (обновлено: 17:48 13.04.2021)
МИНСК, 13 апр – РИА Новости. По подозрению в совершении преступления задержаны лидер белорусской оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута, сообщил во вторник Sputnik Беларусь.
"Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела… по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий комитетом будет предоставлена полная информация по данной ситуации.
Ранее родственники Костусева сообщили, что лидер старейшей оппозиционной партии Белоруссии был задержан вечером в понедельник в Шклове и затем доставлен в Минск в СИЗО КГБ. Согласно сообщению партии БНФ на ее сайте, политик был задержан в рамках уголовного дела, однако пока нет данных, по какой статье оно заведено. Отмечается, что о задержании Костусева его дочери по телефону сообщил сотрудник КГБ.
Знакомые политолога Федуты, который некоторое время после победы Александра Лукашенко на выборах президента в 1994 году возглавлял управление общественно-политической информации его администрации, в свою очередь сообщили, что мужчина пропал в Москве и не выходит на связь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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