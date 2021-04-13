https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728081078.html

ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново

ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново

Участник экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"* задержан в Иваново, сообщает УФСБ по Ивановской области. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:37

2021-04-13T14:37

2021-04-13T14:37

россия

таблиги джамаат

ивановская область

иваново

фсб

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_315:64:2000:1012_1920x0_80_0_0_5d20b06935dd7260bf1068e47d94581d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Участник экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"* задержан в Иваново, сообщает УФСБ по Ивановской области.Отмечается, что задержанный житель областного центра 1985 года рождения стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремисткой организации"."Установлено, что обвиняемый участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением "Таблиги Джамаат"*, а также пропагандировал идеологию указанной организации", - говорится в сообщении."Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".*Запрещенное в России экстремистское объединение.

россия

ивановская область

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таблиги джамаат, ивановская область, иваново, фсб, происшествия