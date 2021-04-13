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ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново
ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново
Участник экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"* задержан в Иваново, сообщает УФСБ по Ивановской области. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:37
2021-04-13T14:37
2021-04-13T14:37
россия
таблиги джамаат
ивановская область
иваново
фсб
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Участник экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"* задержан в Иваново, сообщает УФСБ по Ивановской области.Отмечается, что задержанный житель областного центра 1985 года рождения стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремисткой организации"."Установлено, что обвиняемый участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением "Таблиги Джамаат"*, а также пропагандировал идеологию указанной организации", - говорится в сообщении."Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".*Запрещенное в России экстремистское объединение.
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россия, таблиги джамаат, ивановская область, иваново, фсб, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости.
Участник экстремистского объединения "Таблиги Джамаат
"* задержан в Иваново
, сообщает УФСБ по Ивановской области
.
Отмечается, что задержанный житель областного центра 1985 года рождения стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремисткой организации".
"Установлено, что обвиняемый участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением "Таблиги Джамаат"*, а также пропагандировал идеологию указанной организации", - говорится в сообщении.
"Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".
*Запрещенное в России экстремистское объединение.