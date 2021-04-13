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ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к заимствованиям в русском языке
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к заимствованиям в русском языке
Две трети россиян против заимствования иностранных слов, которые активно используются во всем мире, в русский язык, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:27
2021-04-13T14:27
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Две трети россиян против заимствования иностранных слов, которые активно используются во всем мире, в русский язык, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 67% граждан считают, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины, 23% придерживаются мнения, что необходимо заимствовать иностранные слова, активно использующиеся во всем мире, 10% затруднились ответить.Как полагают более половины респондентов (54%), использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации скорее представляет угрозу для развития и сохранения русского языка, 30% видят в этом возможности для обогащения речи, 16% затруднились ответить.Также каждый второй опрошенный (50%) сообщил, что не использует иностранные слова в своей речи, произносят заимствованные слова с той или иной частотой 45%, из них каждый день произносят иностранные слова 21%. При этом отмечается, что 54% россиян относятся спокойно к злоупотреблению иностранными терминами в речи, о раздражении рассказали 27% россиян, из них 17% скрывают свое недовольство, 18% этого не замечают.Отмечается, что четверть граждан (24%) используют различные слова и обороты, длительно не использовавшиеся ранее. Наиболее популярные среди них: сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). Никогда не используют устаревшие формы русских слов 64% респондентов.Как указано в опросе, 55% опрошенных считают, что в европейских странах скорее не используют какие-то русские слова в повседневном общении, 33% не согласны с этим, 12% затруднились ответить.Уточняется, что, по мнению 48% россиян, за последнее десятилетие количество знающих или изучающих русский язык скорее увеличилось, 25% полагают, что, наоборот, уменьшилось, 17% ответили, что не изменилось.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
россия, вциом, общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к заимствованиям в русском языке

14:27 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Две трети россиян против заимствования иностранных слов, которые активно используются во всем мире, в русский язык, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 67% граждан считают, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины, 23% придерживаются мнения, что необходимо заимствовать иностранные слова, активно использующиеся во всем мире, 10% затруднились ответить.
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Как полагают более половины респондентов (54%), использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации скорее представляет угрозу для развития и сохранения русского языка, 30% видят в этом возможности для обогащения речи, 16% затруднились ответить.
Также каждый второй опрошенный (50%) сообщил, что не использует иностранные слова в своей речи, произносят заимствованные слова с той или иной частотой 45%, из них каждый день произносят иностранные слова 21%. При этом отмечается, что 54% россиян относятся спокойно к злоупотреблению иностранными терминами в речи, о раздражении рассказали 27% россиян, из них 17% скрывают свое недовольство, 18% этого не замечают.
Отмечается, что четверть граждан (24%) используют различные слова и обороты, длительно не использовавшиеся ранее. Наиболее популярные среди них: сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). Никогда не используют устаревшие формы русских слов 64% респондентов.
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Как указано в опросе, 55% опрошенных считают, что в европейских странах скорее не используют какие-то русские слова в повседневном общении, 33% не согласны с этим, 12% затруднились ответить.
Уточняется, что, по мнению 48% россиян, за последнее десятилетие количество знающих или изучающих русский язык скорее увеличилось, 25% полагают, что, наоборот, уменьшилось, 17% ответили, что не изменилось.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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