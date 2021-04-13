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Торгпред рассказал, что японцы готовы покупать у России
Торгпред рассказал, что японцы готовы покупать у России
Японцы готовы покупать и покупают у России ювелирные изделия, химикаты, ПЭТ-преформы для пластиковых бутылок, разрабатываются проекты поставок древесных пеллет... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:36
2021-04-13T14:58
россия
европа
япония
в мире
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Японцы готовы покупать и покупают у России ювелирные изделия, химикаты, ПЭТ-преформы для пластиковых бутылок, разрабатываются проекты поставок древесных пеллет и аммиака, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости глава Торгового представительства России в Японии Петр Павленко.Несмотря на пандемию коронавируса, активность бизнес-контактов не снижается. Заключаются новые сделки, разрабатываются пилотные проекты."Личных встреч стало поменьше, в основном все происходит в режиме видеоконференции. Но жизнь идет. Нишевые отрасли работают. Стараемся открыть как можно больше ниш для российских компаний в Японии. В прошлом году успели провести большую ювелирную выставку, по ее итогам были заключены контракты на поставки в течение 2020 года российской ювелирной продукции на несколько миллионов долларов. Помогали поставить первую пробную партию российских буровых долот. Продукция российского тяжелого машиностроения в Японии нашла своего потребителя", - отметил торгпред.Последние два года растут поставки российской химической продукции, в частности, осуществляются поставки в Японию инертных газов."Яркий пример – инертные газы, которые поставляются для японской электронной промышленности, различные химикаты, их объемы увеличиваются. Также в 2020-м году успешно завершились переговоры при участии торгпредства о поставках преформ для пластиковых бутылок компании "Европласт" японскому производителю питьевой минеральной воды компании "Марутоми сангё". Российские ПЭТ-преформы хорошего качества, прошли все оценки в Японии и идут поставки. Другое дело, что японцы хотели бы осмотреть завод, а из-за пандемии туда нельзя поехать", - сказал глава Торгового представительства Петр Павленко.Глава представительства назвал еще несколько проектов, по которым сейчас ведется работа. Это и переговоры о возможности поставки аммиака в Японию из России, на который приходится до 9% мирового производства в этой области. Если добавить аммиак в топливо, то он сгорает без углеводородного выброса, отметил он. Япония проявляет к этой области интерес в связи с планами перехода к безуглеводородному обществу. Пока конкретных проектов еще нет, но переговоры ведутся, и перспективы на этом направлении есть, считает Павленко."Еще одна очень перспективная отрасль – это древесные пеллеты. Есть совместное российско-японское предприятие RFP, которое поставляет их в Японию в тестовом режиме. Японии нужны огромные объемы пеллет, измеряемые миллионами тонн. Россия является крупным экспортером пеллет, но в основном на европейский рынок: 2 миллиона тонн пеллет производится в России и почти все уходит в Европу. На Дальнем Востоке это пока находится в стадии разворачивания, но многие компании заявили о желании производить пеллеты", - сказал глава Торгового представительства.Для России это перспективное направление, так как оно позволяет перерабатывать и продавать древесные отходы. Пока есть сложности с транспортными тарифами, есть разница в позициях российских поставщиков и японских покупателей, но, по словам Павленко, "идет сближение сторон". Он считает, что "в 2021 году мы увидим существенный прирост в экспорте пеллет".
https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html
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россия, европа, япония, в мире

Торгпред рассказал, что японцы готовы покупать у России

14:36 13.04.2021 (обновлено: 14:58 13.04.2021)
 
CC0 / taka0043 / Китакюсю, Япония
Китакюсю, Япония - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC0 / taka0043 /
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Японцы готовы покупать и покупают у России ювелирные изделия, химикаты, ПЭТ-преформы для пластиковых бутылок, разрабатываются проекты поставок древесных пеллет и аммиака, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости глава Торгового представительства России в Японии Петр Павленко.
Несмотря на пандемию коронавируса, активность бизнес-контактов не снижается. Заключаются новые сделки, разрабатываются пилотные проекты.
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"Личных встреч стало поменьше, в основном все происходит в режиме видеоконференции. Но жизнь идет. Нишевые отрасли работают. Стараемся открыть как можно больше ниш для российских компаний в Японии. В прошлом году успели провести большую ювелирную выставку, по ее итогам были заключены контракты на поставки в течение 2020 года российской ювелирной продукции на несколько миллионов долларов. Помогали поставить первую пробную партию российских буровых долот. Продукция российского тяжелого машиностроения в Японии нашла своего потребителя", - отметил торгпред.
Последние два года растут поставки российской химической продукции, в частности, осуществляются поставки в Японию инертных газов.
"Яркий пример – инертные газы, которые поставляются для японской электронной промышленности, различные химикаты, их объемы увеличиваются. Также в 2020-м году успешно завершились переговоры при участии торгпредства о поставках преформ для пластиковых бутылок компании "Европласт" японскому производителю питьевой минеральной воды компании "Марутоми сангё". Российские ПЭТ-преформы хорошего качества, прошли все оценки в Японии и идут поставки. Другое дело, что японцы хотели бы осмотреть завод, а из-за пандемии туда нельзя поехать", - сказал глава Торгового представительства Петр Павленко.
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Глава представительства назвал еще несколько проектов, по которым сейчас ведется работа. Это и переговоры о возможности поставки аммиака в Японию из России, на который приходится до 9% мирового производства в этой области. Если добавить аммиак в топливо, то он сгорает без углеводородного выброса, отметил он. Япония проявляет к этой области интерес в связи с планами перехода к безуглеводородному обществу. Пока конкретных проектов еще нет, но переговоры ведутся, и перспективы на этом направлении есть, считает Павленко.
"Еще одна очень перспективная отрасль – это древесные пеллеты. Есть совместное российско-японское предприятие RFP, которое поставляет их в Японию в тестовом режиме. Японии нужны огромные объемы пеллет, измеряемые миллионами тонн. Россия является крупным экспортером пеллет, но в основном на европейский рынок: 2 миллиона тонн пеллет производится в России и почти все уходит в Европу. На Дальнем Востоке это пока находится в стадии разворачивания, но многие компании заявили о желании производить пеллеты", - сказал глава Торгового представительства.
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Для России это перспективное направление, так как оно позволяет перерабатывать и продавать древесные отходы. Пока есть сложности с транспортными тарифами, есть разница в позициях российских поставщиков и японских покупателей, но, по словам Павленко, "идет сближение сторон". Он считает, что "в 2021 году мы увидим существенный прирост в экспорте пеллет".
 
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