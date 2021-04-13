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ФАС завела дело против "Яндекса" из-за дискриминации сторонних сервисов
ФАС завела дело против "Яндекса" из-за дискриминации сторонних сервисов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:46
2021-04-13T20:29
технологии
экономика
россия
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство.Если факт ограничения конкуренции подтвердится, компании могут назначить штраф в размере от 0,01 до 0,15 процента выручки. Помимо этого, из данных торгов на Московской бирже следует, что акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1 процента.В компании заявили, что не согласны с претензиями ведомства и планируют отстаивать свою позицию.По данным "Яндекса", его доля на российском поисковом рынке в четвертом квартале 2020 года составила в среднем 59,7 процента.В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС, некоторые требования там уже выполнили, а некоторые посчитали неправильными. В компании заявили, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска и положение "Яндекса" на рынке.
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технологии, экономика, россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ФАС завела дело против "Яндекса" из-за дискриминации сторонних сервисов

17:46 13.04.2021 (обновлено: 20:29 13.04.2021)
 
© РИА НовостиСтраница поисковой системы Яндекс
Страница поисковой системы Яндекс - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство.
"Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети "Интернет". ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики".
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Федеральная антимонопольная служба
Если факт ограничения конкуренции подтвердится, компании могут назначить штраф в размере от 0,01 до 0,15 процента выручки. Помимо этого, из данных торгов на Московской бирже следует, что акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1 процента.
В компании заявили, что не согласны с претензиями ведомства и планируют отстаивать свою позицию.
По данным "Яндекса", его доля на российском поисковом рынке в четвертом квартале 2020 года составила в среднем 59,7 процента.
В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.
Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС, некоторые требования там уже выполнили, а некоторые посчитали неправильными. В компании заявили, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска и положение "Яндекса" на рынке.
Новый логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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ТехнологииЭкономикаРоссияЯндексФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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