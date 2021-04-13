https://ria.ru/20210413/yandeks-1728123002.html

ФАС завела дело против "Яндекса" из-за дискриминации сторонних сервисов

ФАС завела дело против "Яндекса" из-за дискриминации сторонних сервисов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:46

2021-04-13T17:46

2021-04-13T20:29

технологии

экономика

россия

яндекс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство.Если факт ограничения конкуренции подтвердится, компании могут назначить штраф в размере от 0,01 до 0,15 процента выручки. Помимо этого, из данных торгов на Московской бирже следует, что акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1 процента.В компании заявили, что не согласны с претензиями ведомства и планируют отстаивать свою позицию.По данным "Яндекса", его доля на российском поисковом рынке в четвертом квартале 2020 года составила в среднем 59,7 процента.В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС, некоторые требования там уже выполнили, а некоторые посчитали неправильными. В компании заявили, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска и положение "Яндекса" на рынке.

https://ria.ru/20210331/yandeks-1603596408.html

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технологии, экономика, россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)