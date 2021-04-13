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Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости, грозящей блокировкой
Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости, грозящей блокировкой
Специалисты обнаружили новую уязвимость мессенджера WhatsApp, которая позволяет заблокировать аккаунт, пишет Forbes. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:03
2021-04-13T11:13
whatsapp inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты обнаружили новую уязвимость мессенджера WhatsApp, которая позволяет заблокировать аккаунт, пишет Forbes.Отмечается, что злоумышленники используют два "слабых места" приложения, а именно привязку к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту, написав обращение в службу поддержки.При вводе номера телефона в приложении сервис запрашивает код подтверждения, который обычно отправляется в SMS-сообщении или с помощью звонка. Недоброжелатели вводят неверный код, а затем запрашивают новый, пока WhatsApp не заблокирует возможность сброса кода на двенадцать часов.Затем мошенники отправляют запрос в поддержку мессенджера с просьбой заблокировать аккаунт из-за потери телефона, указывая при этом номер телефона жертвы. Как отмечают эксперты, проблема заключается в том, что WhatsApp автоматически обрабатывает подобные запросы и не проверяет, действительно ли запрос отправляет настоящий владелец аккаунта.Пользователь может попробовать восстановить доступ по истечении двенадцати часов, если мошенник не успеет запустить всю процедуру вновь.Обозреватель издания Зак Дофман подчеркивает, что владелец может также навсегда лишиться доступа к аккаунту.Он пояснил, что, если злоумышленник спровоцирует запуск двенадцатичасового отчета трижды, то на третий раз мессенджер попросит подождать всего секунду. После этого отправка недоброжелателем запроса может заблокировать аккаунт навсегда.В таком случае придется обращаться к специалистам WhatsApp.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/whatsapp-1601953851.html
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whatsapp inc., технологии, общество

Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости, грозящей блокировкой

11:03 13.04.2021 (обновлено: 11:13 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты обнаружили новую уязвимость мессенджера WhatsApp, которая позволяет заблокировать аккаунт, пишет Forbes.
Отмечается, что злоумышленники используют два "слабых места" приложения, а именно привязку к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту, написав обращение в службу поддержки.
При вводе номера телефона в приложении сервис запрашивает код подтверждения, который обычно отправляется в SMS-сообщении или с помощью звонка. Недоброжелатели вводят неверный код, а затем запрашивают новый, пока WhatsApp не заблокирует возможность сброса кода на двенадцать часов.
Затем мошенники отправляют запрос в поддержку мессенджера с просьбой заблокировать аккаунт из-за потери телефона, указывая при этом номер телефона жертвы.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 12:20Сказано в эфире
Реальна ли слежка через WhatsApp? Мнение эксперта
Как отмечают эксперты, проблема заключается в том, что WhatsApp автоматически обрабатывает подобные запросы и не проверяет, действительно ли запрос отправляет настоящий владелец аккаунта.
Пользователь может попробовать восстановить доступ по истечении двенадцати часов, если мошенник не успеет запустить всю процедуру вновь.
Обозреватель издания Зак Дофман подчеркивает, что владелец может также навсегда лишиться доступа к аккаунту.
Он пояснил, что, если злоумышленник спровоцирует запуск двенадцатичасового отчета трижды, то на третий раз мессенджер попросит подождать всего секунду. После этого отправка недоброжелателем запроса может заблокировать аккаунт навсегда.
В таком случае придется обращаться к специалистам WhatsApp.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 10:33
Россиян предупредили о тотальном шпионаже через WhatsApp
 
WhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
 
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