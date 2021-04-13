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Мишустин оценил ситуацию с выплатами семьям с детьми
Мишустин оценил ситуацию с выплатами семьям с детьми
Более 650 миллиардов рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:15
2021-04-13T16:15
2021-04-13T16:15
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 650 миллиардов рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас выплаты на детей в возрасте от ноля до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин, рассказывая президенту Владимиру Путину о работе координационного центра правительства РФ."И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах", - добавил премьер.Ранее Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.С 1 января 2020 года изменились критерии нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка с полуторакратной величины до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продлен период выплаты - до трех лет.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Более 650 миллиардов рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Сейчас выплаты на детей в возрасте от ноля до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин, рассказывая президенту Владимиру Путину
о работе координационного центра правительства РФ.
"И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах", - добавил премьер.
Ранее Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.
С 1 января 2020 года изменились критерии нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка с полуторакратной величины до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продлен период выплаты - до трех лет.