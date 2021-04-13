https://ria.ru/20210413/vozvrat-1728069280.html

Росавиация попросила компании уведомлять о возврате пассажиров из Турции

Росавиация попросила компании уведомлять о возврате пассажиров из Турции

Росавиация попросила авиакомпании уведомлять о числе возвращающихся из Турции и Танзании в РФ пассажиров и количестве возвратов билетов по этим направлениям,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:51

2021-04-13T13:51

2021-04-13T13:56

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Росавиация попросила авиакомпании уведомлять о числе возвращающихся из Турции и Танзании в РФ пассажиров и количестве возвратов билетов по этим направлениям, говорится в соответствующей телеграмме ведомства, разосланной перевозчикам (имеется в распоряжении РИА Новости)."В соответствии с решением оперативного штаба... о приостановлении... авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения... авиасообщения между РФ и Турцией прошу в срок до 14.00 мск 13.04.2021 и далее до 10.00 мск ежедневно направлять на электронные адреса Росавиации... следующую информацию: 1. количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты России с датой вылета в период с 15.04.2021 по 01.06.2021 с разбивкой по дням и маршрутам. 2. количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html

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