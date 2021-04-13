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Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник
Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник
Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:25
2021-04-13T16:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
азербайджан
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.В вещах Гейдарова было найдено удостоверение беженца, добавил он.Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
https://ria.ru/20210412/ubiystvo-1727961943.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, азербайджан, происшествия

Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник

13:25 13.04.2021 (обновлено: 16:04 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
Стрельба из пистолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:55
Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего
"Погибший имеет в России статус беженца, проживал в Москве, является гражданином Азербайджана", - сказал собеседник агентства.
В вещах Гейдарова было найдено удостоверение беженца, добавил он.
Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
В Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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В Волгоградской области задержали криминального авторитета
Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАзербайджанПроисшествия
 
 
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