https://ria.ru/20210413/vor-1728063446.html

Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник

Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник

Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:25

2021-04-13T13:25

2021-04-13T16:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

азербайджан

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.В вещах Гейдарова было найдено удостоверение беженца, добавил он.Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210412/ubiystvo-1727961943.html

https://ria.ru/20210408/kriminal-1727321900.html

россия

москва

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, азербайджан, происшествия