Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник
13:25 13.04.2021 (обновлено: 16:04 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Убитый в фитнес-клубе в Москве Али Гейдаров – гражданин Азербайджана, в России у него был статус беженца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
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"Погибший имеет в России статус беженца, проживал в Москве, является гражданином Азербайджана", - сказал собеседник агентства.
В вещах Гейдарова было найдено удостоверение беженца, добавил он.
Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.