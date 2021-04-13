https://ria.ru/20210413/vooruzheniya-1728142790.html

В коллегии ВПК рассказали о финансировании госпрограммы вооружений

В коллегии ВПК рассказали о финансировании госпрограммы вооружений

Объем средств, которые выделят на новую госпрограмму вооружений, не уменьшится и составит 21-22 триллиона рублей, сообщил первый зампред коллегии... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:13

2021-04-13T19:13

2021-04-13T19:13

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576515559_0:117:3010:1810_1920x0_80_0_0_532f956f9127b05a792efb5b4094a0b3.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем средств, которые выделят на новую госпрограмму вооружений, не уменьшится и составит 21-22 триллиона рублей, сообщил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов."Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010-2020 годов составляло 21,2 триллиона рублей. Действующая госпрограмма (2018-2027 годы) – 21,7 триллиона рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 триллионов рублей", - сказал Ельчанинов в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20210220/vnedorozhnik-1598259691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика