Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/vooruzheniya-1728142790.html
В коллегии ВПК рассказали о финансировании госпрограммы вооружений
В коллегии ВПК рассказали о финансировании госпрограммы вооружений
Объем средств, которые выделят на новую госпрограмму вооружений, не уменьшится и составит 21-22 триллиона рублей, сообщил первый зампред коллегии... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:13
2021-04-13T19:13
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576515559_0:117:3010:1810_1920x0_80_0_0_532f956f9127b05a792efb5b4094a0b3.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем средств, которые выделят на новую госпрограмму вооружений, не уменьшится и составит 21-22 триллиона рублей, сообщил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов."Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010-2020 годов составляло 21,2 триллиона рублей. Действующая госпрограмма (2018-2027 годы) – 21,7 триллиона рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 триллионов рублей", - сказал Ельчанинов в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20210220/vnedorozhnik-1598259691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576515559_75:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_55b36346ec7294e1cd71f00332545ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

В коллегии ВПК рассказали о финансировании госпрограммы вооружений

19:13 13.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль СБМ ВПК-233136 "тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
Автомобиль СБМ ВПК-233136 тигр в исполнении Багги на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем средств, которые выделят на новую госпрограмму вооружений, не уменьшится и составит 21-22 триллиона рублей, сообщил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.
"Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010-2020 годов составляло 21,2 триллиона рублей. Действующая госпрограмма (2018-2027 годы) – 21,7 триллиона рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 триллионов рублей", - сказал Ельчанинов в интервью "Российской газете".
Легкий скоростной броневик Стрела - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 03:34
ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния