https://ria.ru/20210413/volosy-1728066367.html

Мясников предупредил об опасной болезни из-за попадания волос в организм

Мясников предупредил об опасной болезни из-за попадания волос в организм

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какие факторы способствуют образованию камней в желудке и как этого избежать. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:38

2021-04-13T13:38

2021-04-13T22:55

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какие факторы способствуют образованию камней в желудке и как этого избежать.По мнению эксперта, самой частой причиной безоара (плотного скопления частично переваренных и непереваренных остатков, возникающих в желудке) являются волосы. Он пояснил, что при попадании волос в желудке может образовываться каменная плотность, которая не может пройти дальше в двенадцатиперстную кишку. Это так называемый триобезоар.Вместе с тем врач отметил, что к подобным новообразованиям может приводить употребление некоторых препаратов для предупреждения болезней сердца, например аспирина.Мясников объяснил, что оболочка таких препаратов препятствует воздействию желудочного сока, однако она также способствует образованию безоаров.Он предупредил, что подобные камни в желудке могут привести к язве или желудочному кровотечению. Мясников отметил, что к образованию безоаров также приводят некоторые фрукты и овощи, например хурма, в которой много танинов, сворачивающихся в каменное образование и препятствующих нормальной работе желудка.По мнению врача, самым лучшим способом предотвратить появление камней в желудке является тщательное пережевывание пищи.

https://ria.ru/20210410/oshibki-1727690111.html

https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html

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2021

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александр мясников (врач), общество