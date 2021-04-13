https://ria.ru/20210413/volodin-1728071813.html

США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин

США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:02

2021-04-13T14:02

2021-04-13T14:02

россия

госдума рф

вячеслав володин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:98:3018:1795_1920x0_80_0_0_347b067b831eae487054bb999a225f3e.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России."Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.По словам Володина, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте - не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны."Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - сказал Володин.

https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728020649.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире