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США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин
США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:02
2021-04-13T14:02
россия
госдума рф
вячеслав володин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России."Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.По словам Володина, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте - не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны."Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - сказал Володин.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире

США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин

14:02 13.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России.
"Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.
По словам Володина, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте - не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.
"Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - сказал Володин.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСШАВ мире
 
 
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