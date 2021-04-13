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США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин
США придется подвинуться и уступить место России, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:02
2021-04-13T14:02
2021-04-13T14:02
россия
госдума рф
вячеслав володин
сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что США придется подвинуться и уступить место России."Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.По словам Володина, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте - не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны."Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - сказал Володин.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
заявил журналистам, что США
придется подвинуться и уступить место России
.
"Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.
По словам Володина, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте - не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.
"Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - сказал Володин.