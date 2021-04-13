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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728150864.html
В США умер пациент с редкой реакцией на вакцину Johnson & Johnson
В США умер пациент с редкой реакцией на вакцину Johnson & Johnson
Одна из шести пациентов в США с серьезной реакцией на вакцину от коронавируса Johnson & Johnson скончалась, сообщил на брифинге во вторник представитель... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:20
2021-04-13T20:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
johnson & johnson
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Одна из шести пациентов в США с серьезной реакцией на вакцину от коронавируса Johnson &amp; Johnson скончалась, сообщил на брифинге во вторник представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс."Шесть случаев редкого явления тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки в комбинации с низким содержанием тромбоцитов в крови были выявлены у женщин в возрасте от 18 до 48 лет в период от 6 до 13 дней после получения вакцины Johnson &amp; Johnson", - сообщил Маркс журналистам."Из (шести) случаев, выявленных в США, один завершился летальным исходом, одна пациентка находится в критическом состоянии", - сообщил представитель ведомства.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности". В свете этих инцидентов FDA планирует обновить сведения и рекомендации о вакцине и руководство о возможных побочных эффектах как для медицинских работников, так и для пациентов.Как в свою очередь подчеркнула и.о. главы FDA Джанет Вудкок, данные "случаи крайне редки", и требуется больше информации для более конкретных выводов. В настоящее время, по данным ведомства, в США вакцину J&amp;J получили более 6,8 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, johnson & johnson, сша, в мире

В США умер пациент с редкой реакцией на вакцину Johnson & Johnson

20:20 13.04.2021 (обновлено: 20:27 13.04.2021)
 
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / David Zalubowski
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Одна из шести пациентов в США с серьезной реакцией на вакцину от коронавируса Johnson & Johnson скончалась, сообщил на брифинге во вторник представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.
"Шесть случаев редкого явления тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки в комбинации с низким содержанием тромбоцитов в крови были выявлены у женщин в возрасте от 18 до 48 лет в период от 6 до 13 дней после получения вакцины Johnson & Johnson", - сообщил Маркс журналистам.
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"Из (шести) случаев, выявленных в США, один завершился летальным исходом, одна пациентка находится в критическом состоянии", - сообщил представитель ведомства.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". В свете этих инцидентов FDA планирует обновить сведения и рекомендации о вакцине и руководство о возможных побочных эффектах как для медицинских работников, так и для пациентов.
Как в свою очередь подчеркнула и.о. главы FDA Джанет Вудкок, данные "случаи крайне редки", и требуется больше информации для более конкретных выводов. В настоящее время, по данным ведомства, в США вакцину J&J получили более 6,8 миллиона человек.
 
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