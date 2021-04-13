ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной от J&J в США
18:43 13.04.2021 (обновлено: 19:10 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил РИА Новости, что ВОЗ следит за ситуацией с вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson, которую рекомендовали не использовать в США.
"Мы пристально следим, ждем обзоры от ЕМА и FDA, отслеживаем глобальную базу данных сообщений о побочных эффектах, чтобы понять, выявлены ли случаи еще где-то. Потребуется немного времени, чтобы проанализировать все данные", - сказал он.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.
Европейский медицинский регулятор ЕМА начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.