https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728110770.html

Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе

Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе

Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение вакцины от коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:52

2021-04-13T16:52

2021-04-13T20:06

распространение коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение вакцины от коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом "из соображений предосторожности".Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. "Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", — сообщается в пресс-релизе компании.Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение случаев развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, johnson & johnson, европа, сша, в мире