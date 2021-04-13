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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728110770.html
Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе
Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе
Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение вакцины от коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:52
2021-04-13T20:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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johnson & johnson
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Johnson &amp; Johnson решила отложить применение вакцины от коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом "из соображений предосторожности".Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&amp;J. "Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", — сообщается в пресс-релизе компании.Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение случаев развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, johnson & johnson, европа, сша, в мире

Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе

16:52 13.04.2021 (обновлено: 20:06 13.04.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение вакцины от коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом "из соображений предосторожности".
Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.
"Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", — сообщается в пресс-релизе компании.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение случаев развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзJohnson & JohnsonЕвропаСШАВ мире
 
 
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