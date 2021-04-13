https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728066563.html
"Спутник V" хотят испытать на добровольцах в Италии
"Спутник V" хотят испытать на добровольцах в Италии
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Национальный институт инфекционных заболеваний имени Спалланцани планируют... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:39
2021-04-13T13:39
2021-04-13T13:49
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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Национальный институт инфекционных заболеваний имени Спалланцани планируют совместные исследования "Спутника V" на добровольцах в Италии, следует из меморандума о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между институтами.В частности планируются предварительные исследования клинической эффективности на малых выборках, эти исследования предполагают тестирование вакцины на небольшом количестве добровольцев с целью продемонстрировать безопасность и эффективность "Спутника V" применительно к определенным группам населения, например тем, у кого не сформировался устойчивый иммунный ответ в результате предыдущей вакцинации, или тем, кто уже получил дозу другой вакцины.Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о проведении клинических исследований для сравнения параметров эффективности, безопасности и условий использования различных вакцин, одобренных регулятором в Италии.
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728060735.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, италия
РИМ, 13 апр - РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Национальный институт инфекционных заболеваний имени Спалланцани планируют совместные исследования "Спутника V" на добровольцах в Италии, следует из меморандума о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между институтами.
"В рамках сотрудничества будут изучены конкретные методы проведения клинических испытаний, которые предполагают использование "Спутник V" на добровольцах в Италии. Эти исследования будут планироваться, исходя из стадии одобрения "Спутник V" итальянским регулятором", - говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
В частности планируются предварительные исследования клинической эффективности на малых выборках, эти исследования предполагают тестирование вакцины на небольшом количестве добровольцев с целью продемонстрировать безопасность и эффективность "Спутника V" применительно к определенным группам населения, например тем, у кого не сформировался устойчивый иммунный ответ в результате предыдущей вакцинации, или тем, кто уже получил дозу другой вакцины.
Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о проведении клинических исследований для сравнения параметров эффективности, безопасности и условий использования различных вакцин, одобренных регулятором в Италии
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