https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728060735.html

Австралия отказалась приобретать вакцину Johnson & Johnson

Австралия отказалась приобретать вакцину Johnson & Johnson

Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:15

2021-04-13T13:15

2021-04-13T13:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

johnson & johnson

австралия

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей.Как сообщает издание, решение австралийских властей связано с тем, что в стране уже производится аналог вакцины компании Johnson&Johnson, а именно вакцина AstraZeneca."Вакцина от компании Janssen (принадлежит американскому холдингу Johnson&Johnson) создана на основе аденовирусного вектора, то есть она принадлежит к тому же типу вакцин, что и вакцина AstraZeneca. На данный момент правительство не намерено приобретать другие вакцины на основе аденовирусного вектора", - заявил пресс-секретарь министра здравоохранения Австралии.При этом, как отмечает издание, Johnson&Johnson прежде чем согласиться поставлять вакцины в Австралию, выдвинула в качестве условия наличие в стране определенной системы компенсации без обращения в суд для лиц, у которых наступили побочные эффекты в результате вакцинации. Однако в Австралии данная система не применяется.Сообщается, что правительство заключило отдельные соглашения о компенсации с компаниями Pfizer и AstraZeneca и работает над возможным предоставлением компенсаций сотрудникам сферы здравоохранения. Однако по мнению главы организации Medicines Australia Лиз де Сомер, подобные соглашения не распространяются на большое количество человек и на массовую вакцинацию.Австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.Ранее правительство сообщало, что планирует завершить кампанию по вакцинации к октябрю 2021 года. На сегодняшний день власти не сообщают о точных сроках окончания кампании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, австралия, в мире