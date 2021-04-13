Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728060735.html
Австралия отказалась приобретать вакцину Johnson & Johnson
Австралия отказалась приобретать вакцину Johnson & Johnson
Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:15
2021-04-13T13:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727476654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17de374c265f1221c0de07e637f9dd91.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&amp;Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей.Как сообщает издание, решение австралийских властей связано с тем, что в стране уже производится аналог вакцины компании Johnson&amp;Johnson, а именно вакцина AstraZeneca."Вакцина от компании Janssen (принадлежит американскому холдингу Johnson&amp;Johnson) создана на основе аденовирусного вектора, то есть она принадлежит к тому же типу вакцин, что и вакцина AstraZeneca. На данный момент правительство не намерено приобретать другие вакцины на основе аденовирусного вектора", - заявил пресс-секретарь министра здравоохранения Австралии.При этом, как отмечает издание, Johnson&amp;Johnson прежде чем согласиться поставлять вакцины в Австралию, выдвинула в качестве условия наличие в стране определенной системы компенсации без обращения в суд для лиц, у которых наступили побочные эффекты в результате вакцинации. Однако в Австралии данная система не применяется.Сообщается, что правительство заключило отдельные соглашения о компенсации с компаниями Pfizer и AstraZeneca и работает над возможным предоставлением компенсаций сотрудникам сферы здравоохранения. Однако по мнению главы организации Medicines Australia Лиз де Сомер, подобные соглашения не распространяются на большое количество человек и на массовую вакцинацию.Австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.Ранее правительство сообщало, что планирует завершить кампанию по вакцинации к октябрю 2021 года. На сегодняшний день власти не сообщают о точных сроках окончания кампании.
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727476654_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_2b151338cb78c3bebc0ae858d5d11a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, австралия, в мире

Австралия отказалась приобретать вакцину Johnson & Johnson

13:15 13.04.2021
 
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / David Zalubowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей.
Как сообщает издание, решение австралийских властей связано с тем, что в стране уже производится аналог вакцины компании Johnson&Johnson, а именно вакцина AstraZeneca.
"Вакцина от компании Janssen (принадлежит американскому холдингу Johnson&Johnson) создана на основе аденовирусного вектора, то есть она принадлежит к тому же типу вакцин, что и вакцина AstraZeneca. На данный момент правительство не намерено приобретать другие вакцины на основе аденовирусного вектора", - заявил пресс-секретарь министра здравоохранения Австралии.
При этом, как отмечает издание, Johnson&Johnson прежде чем согласиться поставлять вакцины в Австралию, выдвинула в качестве условия наличие в стране определенной системы компенсации без обращения в суд для лиц, у которых наступили побочные эффекты в результате вакцинации. Однако в Австралии данная система не применяется.
Сообщается, что правительство заключило отдельные соглашения о компенсации с компаниями Pfizer и AstraZeneca и работает над возможным предоставлением компенсаций сотрудникам сферы здравоохранения. Однако по мнению главы организации Medicines Australia Лиз де Сомер, подобные соглашения не распространяются на большое количество человек и на массовую вакцинацию.
Австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.
Ранее правительство сообщало, что планирует завершить кампанию по вакцинации к октябрю 2021 года. На сегодняшний день власти не сообщают о точных сроках окончания кампании.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaJohnson & JohnsonАвстралияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния