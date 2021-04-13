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Посол России в Аргентине привился "Спутником V"
Посол России в Аргентине привился "Спутником V"
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился "Спутником V", сообщили журналистам в дипмиссии. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:33
2021-04-13T00:33
2021-04-13T00:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился "Спутником V", сообщили журналистам в дипмиссии."Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился российским препаратом "Спутник V", - отметили в посольстве.Дипломат чувствует себя нормально, побочных эффектов у него не наблюдается. В посольстве уточнили, что вакцина была получена от РФПИ и не относится к партиям, предназначенным для Аргентины.Посол высказал признательность РФПИ и лично главе фонда Кириллу Дмитриеву за передачу вакцины в посольство."Теперь мы надежно защищены и сможем продолжить эффективно отстаивать интересы нашей страны на дальних рубежах", - отметил Феоктистов.В конце февраля сообщалось, что сотрудники посольства Аргентины в Москве также привились от коронавируса "Спутником V".
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий феоктистов, аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости.
Посол России
в Аргентине Дмитрий Феоктистов
привился "Спутником V
", сообщили журналистам в дипмиссии.
"Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился российским препаратом "Спутник V", - отметили в посольстве.
Дипломат чувствует себя нормально, побочных эффектов у него не наблюдается. В посольстве уточнили, что вакцина была получена от РФПИ
и не относится к партиям, предназначенным для Аргентины.
Посол высказал признательность РФПИ и лично главе фонда Кириллу Дмитриеву за передачу вакцины в посольство.
"Теперь мы надежно защищены и сможем продолжить эффективно отстаивать интересы нашей страны на дальних рубежах", - отметил Феоктистов.
В конце февраля сообщалось, что сотрудники посольства Аргентины в Москве также привились от коронавируса "Спутником V".