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Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России
Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России
Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:56
2021-04-13T12:03
юрий жданов
россия
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.
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юрий жданов, россия, технологии, общество, экономика

Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России

11:56 13.04.2021 (обновлено: 12:03 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрограммист во время работы за компьютером
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"В 2020 году в мире обнаружено 202 утечки конфиденциальной̆ информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платёжной̆ информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%) и привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных. Доля России в мировом количестве утечек составляет 35%", - сказал Жданов.
По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:12
Эксперт предупредил о критической ошибке при встрече с мошенниками
 
Юрий ЖдановРоссияТехнологииОбществоЭкономика
 
 
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