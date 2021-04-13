Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России
11:56 13.04.2021 (обновлено: 12:03 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"В 2020 году в мире обнаружено 202 утечки конфиденциальной̆ информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платёжной̆ информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%) и привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных. Доля России в мировом количестве утечек составляет 35%", - сказал Жданов.
По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.