https://ria.ru/20210413/utechka-1728041210.html

Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России

Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России

Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:56

2021-04-13T11:56

2021-04-13T12:03

юрий жданов

россия

технологии

общество

экономика

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.

https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, россия, технологии, общество, экономика