США не добьются никаких уступок от Ирана через санкции, заявил Зариф
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. США путем санкций не смогут добиться каких-либо уступок от Тегерана, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Через санкции они (американцы) не смогут получить уступки. Через поддержку сионистского режима и террористического акта они не могут получать никаких уступок. Они должны перестать размышлять об этом. Если они перестанут так думать, тогда мы запустим верификационный механизм и после этого вернемся к своим обязательствам по СВПД", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.