https://ria.ru/20210413/ustupki-1728020768.html

США не добьются никаких уступок от Ирана через санкции, заявил Зариф

США не добьются никаких уступок от Ирана через санкции, заявил Зариф

США путем санкций не смогут добиться каких-либо уступок от Тегерана, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:02

2021-04-13T10:02

2021-04-13T10:02

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

мид ирана

магатэ

али акбар салехи

тегеран (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/98956/73/989567320_0:289:2613:1759_1920x0_80_0_0_24b7658417e47afc0fdf4c8892031238.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. США путем санкций не смогут добиться каких-либо уступок от Тегерана, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Через санкции они (американцы) не смогут получить уступки. Через поддержку сионистского режима и террористического акта они не могут получать никаких уступок. Они должны перестать размышлять об этом. Если они перестанут так думать, тогда мы запустим верификационный механизм и после этого вернемся к своим обязательствам по СВПД", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.

https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727643705.html

https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html

россия

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), сша, в мире