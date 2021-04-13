https://ria.ru/20210413/uslugi-1728132295.html

ПФР подготовил временные правила предоставления услуг из-за COVID-19

ПФР подготовил временные правила предоставления услуг из-за COVID-19

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил временные правила предоставления услуг из-за COVID-19 до 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:22

2021-04-13T18:22

2021-04-13T18:22

россия

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил временные правила предоставления услуг из-за COVID-19 до 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации. Настоящее постановление действует до 1 января 2022 года", - говорится в проекте.Согласно проекту, временный порядок связан с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и устанавливает особенности организации предоставления территориальными органами ПФР в 2021 году ряда государственных услуг, в том числе по установлению и выплате страховых пенсий, ежемесячной денежной выплаты, компенсационным выплатам и другим.Для получения таких услуг граждане могут обращаться в территориальные органы ПФР в дистанционной форме, в том числе посредством телефонной связи, по электронной почте, следует из документа.Заявление, поданное в порядке дистанционного взаимодействия, может содержать "графический образ его собственноручной подписи и ее расшифровки". При обращении человека по телефону его идентифицируют через проверку предоставленных сведений: фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета, а также путем установления кодового слова.

https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html

https://ria.ru/20210409/pensiya-1727602150.html

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россия, пенсионный фонд рф, общество