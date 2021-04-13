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США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:14
2021-04-13T12:26
россия
нато
сергей рябков
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал он журналистам.Он отметил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России". На постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, добавил он.
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россия, нато, сергей рябков, сша, киев, в мире

США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков

12:14 13.04.2021 (обновлено: 12:26 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал он журналистам.
Он отметил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России". На постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, добавил он.
Украинский военный в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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