https://ria.ru/20210413/ukraina-1728044428.html
США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:14
2021-04-13T12:14
2021-04-13T12:26
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал он журналистам.Он отметил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России". На постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/ssha-1728027237.html
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россия, нато, сергей рябков, сша, киев, в мире