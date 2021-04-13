https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
Британцы "накинулись" на Байдена из-за ситуации вокруг Украины
Британцы "накинулись" на Байдена из-за ситуации вокруг Украины
Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за шаги, грозящие развязыванием масштабной войны с Россией из-за ситуации РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:13
2021-04-13T10:13
2021-04-13T12:30
россия
дональд трамп
евросоюз
барак обама
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за шаги, грозящие развязыванием масштабной войны с Россией из-за ситуации на Украине."Цель американцев — начать новую большую войну в Европе. Это может быть очень прибыльно для них. В результате они спишут с себя 50 триллионов национального долга", — написал один из читателей."Эти жаждущие войны кровожадные демократы используют народ Украины просто как пушечное мясо!" — считает другой.Один из комментаторов напомнил, что при Дональде Трампе обстановка в мире была относительно спокойной."Я знаю много приличных русских. У них нет никакого интереса в войне с Украиной", — отметил пользователь.Один из читателей выразил поддержку России, обвинив администрацию Барака Обамы и Евросоюз в смещении демократически избранного правительства на Украине.Другой комментатор добавил, что Великобритания ни при каких обстоятельствах не сможет воевать против России."О какой войне русских с ЕС вы говорите? Да им достаточно прикрутить вентиль на газопроводе", — заключил еще один пользователь.Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, евросоюз, барак обама, джо байден, сша, украина, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
жестко раскритиковали президента США Джо Байдена
за шаги, грозящие развязыванием масштабной войны с Россией из-за ситуации на Украине
.
"Цель американцев — начать новую большую войну в Европе
. Это может быть очень прибыльно для них. В результате они спишут с себя 50 триллионов национального долга", — написал один из читателей.
"Эти жаждущие войны кровожадные демократы используют народ Украины просто как пушечное мясо!" — считает другой.
Один из комментаторов напомнил, что при Дональде Трампе
обстановка в мире была относительно спокойной.
"Я знаю много приличных русских. У них нет никакого интереса в войне с Украиной", — отметил пользователь.
Один из читателей выразил поддержку России, обвинив администрацию Барака Обамы
и Евросоюз
в смещении демократически избранного правительства на Украине.
Другой комментатор добавил, что Великобритания
ни при каких обстоятельствах не сможет воевать против России.
"О какой войне русских с ЕС вы говорите? Да им достаточно прикрутить вентиль на газопроводе", — заключил еще один пользователь.
Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.