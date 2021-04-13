https://ria.ru/20210413/ugroza-1728053363.html
Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозу
Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозу
Россия всегда отвечала, когда ей угрожали, но никогда не представляла угрозы ни для кого сама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:48
2021-04-13T12:48
2021-04-13T12:48
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия всегда отвечала, когда ей угрожали, но никогда не представляла угрозы ни для кого сама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия действительно никому не угрожает, вы знаете, что в течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу", - сказал Песков журналистам.
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