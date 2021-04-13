https://ria.ru/20210413/uchitelya-1728000914.html

В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя

В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя

Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, соответствующий законопроект депутат от ЛДПР,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:18

2021-04-13T03:18

2021-04-13T03:18

россия

лдпр

общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, соответствующий законопроект депутат от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента.Изменения вносятся в Трудовой кодекс."Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг", - сказал Зайцев РИА Новости.Законопроект (есть в распоряжении редакции) предполагает, что базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. При этом, как говорится в проекте, минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.Законопроект также предлагает установить, что разница между зарплатами директора школы и учителя не должна превышать 1 к 4.

https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html

https://ria.ru/20210211/posobiya-1597069247.html

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2021

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россия, лдпр, общество