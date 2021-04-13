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В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, соответствующий законопроект депутат от ЛДПР,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:18
2021-04-13T03:18
россия
лдпр
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, соответствующий законопроект депутат от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента.Изменения вносятся в Трудовой кодекс."Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг", - сказал Зайцев РИА Новости.Законопроект (есть в распоряжении редакции) предполагает, что базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. При этом, как говорится в проекте, минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.Законопроект также предлагает установить, что разница между зарплатами директора школы и учителя не должна превышать 1 к 4.
https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html
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россия, лдпр, общество

В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя

03:18 13.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, соответствующий законопроект депутат от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс.
"Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг", - сказал Зайцев РИА Новости.
Законопроект (есть в распоряжении редакции) предполагает, что базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. При этом, как говорится в проекте, минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.
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"Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, это значит, что учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 норма-часов преподавательской работы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Если опираться на то, что по проекту минимальная зарплата педагога не может быть ниже средней зарплаты в регионе, то средняя учительская зарплата по России составит 45 тысяч рублей, говорится в записке.
Законопроект также предлагает установить, что разница между зарплатами директора школы и учителя не должна превышать 1 к 4.
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