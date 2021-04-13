https://ria.ru/20210413/ucheniya-1728165089.html

Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной

Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной

Британское издание Daily Mirror использовало кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа ЦВО в Сибири для иллюстрации новости о " российских войсках у границы с РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T23:39

2021-04-13T23:39

2021-04-13T23:48

россия

центральный военный округ

дмитрий песков

великобритания

москва

сша

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британское издание Daily Mirror использовало кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа ЦВО в Сибири для иллюстрации новости о " российских войсках у границы с Украиной". Об этом сообщил сам телеканал. Как сообщает "Звезда", британская газета разместила фотографию российских военных с подписью "Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной". Телеканал опубликовал соответствующие скриншоты у себя на сайте. Руководство российского телеканала направило официальное обращение с просьбой удалить фотографии. "В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация... Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири... Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы... Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение", — говорится в опубликованном телеканалом тексте обращения. В итоге кадры из британской статьи удалили. Однако, как отмечает "Звезда", никакой официальной реакции или опровержения не последовало.Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.

https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html

россия

великобритания

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный военный округ, дмитрий песков, великобритания, москва, сша