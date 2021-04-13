Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/ucheniya-1728165089.html
Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной
Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной
Британское издание Daily Mirror использовало кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа ЦВО в Сибири для иллюстрации новости о " российских войсках у границы с РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T23:39
2021-04-13T23:48
россия
центральный военный округ
дмитрий песков
великобритания
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/125570/25/1255702573_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_a41dad698ab433a54a30cb94f1388c16.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британское издание Daily Mirror использовало кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа ЦВО в Сибири для иллюстрации новости о " российских войсках у границы с Украиной". Об этом сообщил сам телеканал. Как сообщает "Звезда", британская газета разместила фотографию российских военных с подписью "Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной". Телеканал опубликовал соответствующие скриншоты у себя на сайте. Руководство российского телеканала направило официальное обращение с просьбой удалить фотографии. "В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация... Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири... Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы... Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение", — говорится в опубликованном телеканалом тексте обращения. В итоге кадры из британской статьи удалили. Однако, как отмечает "Звезда", никакой официальной реакции или опровержения не последовало.Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.
https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html
россия
великобритания
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/125570/25/1255702573_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_0ae902ed41ad6eebd4135eab3e3ca67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный военный округ, дмитрий песков, великобритания, москва, сша

Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной

23:39 13.04.2021 (обновлено: 23:48 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на стратегических командных учениях Центрального военного округа "Центр-2015" на Чебаркульском военном полигоне в Челябинской области
Военнослужащий на стратегических командных учениях Центрального военного округа Центр-2015 на Чебаркульском военном полигоне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британское издание Daily Mirror использовало кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа ЦВО в Сибири для иллюстрации новости о " российских войсках у границы с Украиной". Об этом сообщил сам телеканал.
Как сообщает "Звезда", британская газета разместила фотографию российских военных с подписью "Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной". Телеканал опубликовал соответствующие скриншоты у себя на сайте.
Руководство российского телеканала направило официальное обращение с просьбой удалить фотографии.
"В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация... Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири... Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы... Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение", — говорится в опубликованном телеканалом тексте обращения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 09:15
Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские
В итоге кадры из британской статьи удалили. Однако, как отмечает "Звезда", никакой официальной реакции или опровержения не последовало.
Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.
 
РоссияЦентральный военный округДмитрий ПесковВеликобританияМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния