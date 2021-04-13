В Приморье браконьер убил брата, приняв его за зверя
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом за то, что случайно застрелил на охоте своего брата, приняв его зверя, сообщает СУСК РФ по региону.
Указывается, что следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору).
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"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 29 декабря прошлого года обвиняемый вместе со своим 37-летним братом отправился в охотничьи угодья Ольгинского района Приморья на незаконную охоту с применением световых устройств и автомобиля. Фигурант сидел за рулем, а младший брат, высветив фонарем дичь, выстрелил из открытого люка автомобиля, а затем пошел его искать животное.
Обвиняемый предположил, что брат уже находится далеко и, увидев в темноте отблеск, выстрелил, приняв это за блеск глаз животного. После этого и он отправился на поиски добычи, но зверя не нашел.
"Спустя время он обнаружил брата без признаков жизни и понял, что принял блеск налобного фонаря, который нес потерпевший, за блеск глаз косули и причинил по несложности смерть последнему", - сообщили в СК.