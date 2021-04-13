https://ria.ru/20210413/tuva-1728093763.html

В парламенте Тувы оценили работу экс-главы региона Кара-оола

В парламенте Тувы оценили работу экс-главы региона Кара-оола

Экс-глава республики Тува Шолбан Кара-оол, ушедший в добровольную отставку с 7 апреля, заявил, что намерен максимально способствовать тому, чтобы трансфер... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:37

2021-04-13T15:37

2021-04-13T15:37

госдума рф

единая россия

шолбан кара-оол

политика

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Экс-глава республики Тува Шолбан Кара-оол, ушедший в добровольную отставку с 7 апреля, заявил, что намерен максимально способствовать тому, чтобы трансфер власти прошел как можно быстрее и в условиях консолидации всех ветвей власти, сообщили РИА Новости в Верховном Хурале (парламенте) Тувы.Источник в парламенте отметил, что после добровольной отставки Кара-оол провел встречи с депутатами республиканского парламента, муниципальным активом, членами Общественной палаты Тувы."Очень хотелось бы, чтобы депутатский корпус, исполнительные органы управления, муниципальные администрации были консолидированы. Темпы работы не должны снижаться. Надо приложить все усилия, чтобы период временного исполнения полномочий Главы прошел надлежащим образом", - приводит Верховный Хурал слова бывшего руководителя Тувы.Сенатор от Тувы Дина Оюн отметила консолидирующую роль Кара-оола."Самое главное, мне кажется, что вы акцент сделали на молодых и на село. Первый указ был о поддержке села. У нас сейчас есть устойчивая тема перезагрузки села. Все это работает на собирание людей, возрождение традиций. Вы – человек-собиратель", - сказала Оюн.Депутат Госдумы Мерген Ооржак отметил инициативность Шолбана Кара-оола, которая всегда ощущалась и на федеральном уровне."Самое главное – ваши инициативы имеют резонанс. Это заметно становится, когда работаешь на федеральном уровне, видишь и чувствуешь проблемы других регионов, которые созвучны нашим. Те же демографические проблемы, может, под другим углом, проблемы поддержки многодетных семей, жителей села. Ваши инициативы воспринимались не только жителями нашей республики, но и других регионов", - считает Мерген Ооржак.Председатель Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа подчеркнул, что передача полномочий должностных обязанностей главы Тувы проходит в условиях политической стабильности и общественного согласия. Он отметил, что "принимая в 2007 году управление Тувой, которая находилась в большом упадке, ему удалось вывести республику из тяжелого, кризисного периода, постепенно добиться стабильности, сделать первые шаги к дальнейшему развитию, наладить конструктивный диалог между законодательной и исполнительной ветвями власти, который сохраняется до сих пор".Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол впервые вступил в полномочия главы субъекта 7 апреля 2007 года, сменив на посту Шериг-оола Ооржака, руководившего республикой с 1992 года. Ситуация в республике на тот момент была далека от стабильности. Сильнейшее противостояние между Ооржаком и депутатами республиканского парламента вылилось в политический кризис с судебными разбирательствами и голодовками народных избранников. В те годы в Туве функционировал двухпалатный парламент с 132 депутатами."Политический кризис стал в 2007 г. причиной отставки тогдашнего губернатора-долгожителя. Шолбан Кара-оол инициировал народный референдум по реформированию парламента из двухпалатного в однопалатный, в новом составе которого большинство на выборах завоевала "Единая Россия", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210407/kara-ool-1727230091.html

https://ria.ru/20210408/tuva-1727301804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, шолбан кара-оол, политика