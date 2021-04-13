https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728139344.html

В Турции ужесточили меры против COVID-19

В Турции ужесточили меры против COVID-19

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:54

2021-04-13T18:54

2021-04-13T19:03

коронавирус covid-19

анталья (провинция)

стамбул

в мире

распространение коронавируса

турция

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался во вторник."В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган в телеобращении.Как заявил в конце марта Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В последующий дни также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов, при этом более 7,5 миллиона получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html

https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html

анталья (провинция)

стамбул

турция

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коронавирус covid-19, анталья (провинция), стамбул, в мире, турция