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https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728139344.html
В Турции ужесточили меры против COVID-19
В Турции ужесточили меры против COVID-19
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:54
2021-04-13T19:03
коронавирус covid-19
анталья (провинция)
стамбул
в мире
распространение коронавируса
турция
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался во вторник."В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган в телеобращении.Как заявил в конце марта Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В последующий дни также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов, при этом более 7,5 миллиона получили обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html
https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html
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коронавирус covid-19, анталья (провинция), стамбул, в мире, турция

В Турции ужесточили меры против COVID-19

18:54 13.04.2021 (обновлено: 19:03 13.04.2021)
 
© Фото : Антон ПетрусьТурция, Стамбул
Турция, Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Антон Петрусь
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался во вторник.
"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган в телеобращении.
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Как заявил в конце марта Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В последующий дни также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19.
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В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов, при этом более 7,5 миллиона получили обе дозы вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)СтамбулВ миреТурция
 
 
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