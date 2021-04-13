В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом
15:21 13.04.2021 (обновлено: 15:24 13.04.2021)
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая.
"Мы ждали примерно 700-800 тысяч российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется", - сказал Баглыкая.
По его словам, турецкий турбизнес надеется, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.