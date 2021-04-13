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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728090573.html
В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом
В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом
Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:21
2021-04-13T15:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
туризм
здоровье - общество
турция
общество
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая.По его словам, турецкий турбизнес надеется, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, здоровье - общество, турция, общество

В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом

15:21 13.04.2021 (обновлено: 15:24 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая.
"Мы ждали примерно 700-800 тысяч российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется", - сказал Баглыкая.
По его словам, турецкий турбизнес надеется, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
Продажа туров в Турцию в офисе одной из туристических компаний в Москве. Июль 2016 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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