https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728090573.html

В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом

В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом

Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:21

2021-04-13T15:21

2021-04-13T15:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

туризм

здоровье - общество

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общество

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция была готова принять 700-800 тысяч российских туристов в течение мая, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая.По его словам, турецкий турбизнес надеется, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

https://ria.ru/20210413/putevki-1728083250.html

россия

турция

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2021

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коронавирус covid-19, россия, туризм, здоровье - общество, турция, общество