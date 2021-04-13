https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728037296.html

В Турции находятся около 30 тысяч российских туристов

В Турции находятся около 30 тысяч российских туристов

В Турции сейчас находятся порядка 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:38

2021-04-13T11:38

2021-04-13T12:42

туризм

туризм

российский союз туриндустрии (рст)

турция

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Турции сейчас находятся порядка 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции.Накануне стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на турецкие курорты.Причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране. Если в середине марта там регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших в сутки, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится в Турции, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, российский союз туриндустрии (рст), турция, общество