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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728037296.html
В Турции находятся около 30 тысяч российских туристов
В Турции находятся около 30 тысяч российских туристов
В Турции сейчас находятся порядка 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:38
2021-04-13T12:42
туризм
туризм
российский союз туриндустрии (рст)
турция
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Турции сейчас находятся порядка 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции.Накануне стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на турецкие курорты.Причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране. Если в середине марта там регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших в сутки, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится в Турции, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.
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туризм, российский союз туриндустрии (рст), турция, общество

В Турции находятся около 30 тысяч российских туристов

11:38 13.04.2021 (обновлено: 12:42 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Турции сейчас находятся порядка 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции.
Накануне стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на турецкие курорты.
Причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране. Если в середине марта там регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших в сутки, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится в Турции, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:57
Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму
 
ТуризмТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ТурцияОбщество
 
 
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