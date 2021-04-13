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В Турции освободили отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре
В Турции освободили отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре
Суд Анкары освободил десять адмиралов, задержанных ранее за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде, РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:49
2021-04-13T07:31
турция
монтре
в мире
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Анкары освободил десять адмиралов, задержанных ранее за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает телеканал NTV.Ранее прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов Эргуна Менги, а еще девять — отправить домашний арест. Дело передали в суд для назначения им меры пресечения.Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов. Они назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также сочли неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. На следующий день полиция задержала десять адмиралов, подписавших письмо.Эрдоган назвал письмо отставных адмиралов неприемлемым, отметив, что армия не может вмешиваться в политику. При этом он подтвердил приверженность конвенции Монтрё в текущее время, не исключив в будущем обсуждения этого вопроса "ради лучших условий".Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.
https://ria.ru/20210413/montre-1727994289.html
https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html
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турция, монтре, в мире

В Турции освободили отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре

06:49 13.04.2021 (обновлено: 07:31 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алёна ПалажченкоВид города Карс, Турция
Вид города Карс, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Анкары освободил десять адмиралов, задержанных ранее за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает телеканал NTV.
Ранее прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов Эргуна Менги, а еще девять — отправить домашний арест. Дело передали в суд для назначения им меры пресечения.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
00:20
В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре
Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов. Они назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также сочли неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны.
На следующий день полиция задержала десять адмиралов, подписавших письмо.
Эрдоган назвал письмо отставных адмиралов неприемлемым, отметив, что армия не может вмешиваться в политику. При этом он подтвердил приверженность конвенции Монтрё в текущее время, не исключив в будущем обсуждения этого вопроса "ради лучших условий".
Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:18
Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
 
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