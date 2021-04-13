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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727997503.html
Вице-премьер Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией
Вице-премьер Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:14
2021-04-13T08:40
туризм
коронавирус covid-19
россия
анна попова
татьяна голикова
турция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Решение принято по причине роста темпов распространения COVID-19 в этой стране.Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.Если ситуация изменится, авиасообщение может быть возобновлено, особо отметила Голикова.Осложняется очень быстроБольшинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на Родину, приезжают из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.В свою очередь, в Танзании присутствует риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией, отметила глава Роспотребнадзора.Плановое возвращение туристовОрганизованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров.В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.В Ростуризме также посоветовали тем, кто уже купил путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление."Тревожная эпидемиологическая ситуация"Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул."Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — возразил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной связи поездки Зеленского с ограничением полетов.Ситуация в ТурцииВ начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом.В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.
https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, татьяна голикова, турция

Вице-премьер Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

01:14 13.04.2021 (обновлено: 08:40 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Решение принято по причине роста темпов распространения COVID-19 в этой стране.
Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.
Если ситуация изменится, авиасообщение может быть возобновлено, особо отметила Голикова.
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Осложняется очень быстро

Большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на Родину, приезжают из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
В свою очередь, в Танзании присутствует риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией, отметила глава Роспотребнадзора.
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Плановое возвращение туристов

Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров.
В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.
В Ростуризме также посоветовали тем, кто уже купил путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление.
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В Турции сейчас отдыхают около 30 тысяч россиян, сообщил источник

"Тревожная эпидемиологическая ситуация"

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул.
"Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — возразил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной связи поездки Зеленского с ограничением полетов.
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Ситуация в Турции

В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом.
В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаТатьяна ГоликоваТурция
 
 
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