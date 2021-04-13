https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727997503.html

Вице-премьер Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

Вице-премьер Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:14

2021-04-13T01:14

2021-04-13T08:40

туризм

коронавирус covid-19

россия

анна попова

татьяна голикова

турция

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Решение принято по причине роста темпов распространения COVID-19 в этой стране.Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.Если ситуация изменится, авиасообщение может быть возобновлено, особо отметила Голикова.Осложняется очень быстроБольшинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на Родину, приезжают из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.В свою очередь, в Танзании присутствует риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией, отметила глава Роспотребнадзора.Плановое возвращение туристовОрганизованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров.В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.В Ростуризме также посоветовали тем, кто уже купил путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление."Тревожная эпидемиологическая ситуация"Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул."Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — возразил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной связи поездки Зеленского с ограничением полетов.Ситуация в ТурцииВ начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом.В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.

https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727966487.html

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727960418.html

https://ria.ru/20210412/egipet-1727901839.html

https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727984712.html

россия

турция

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коронавирус covid-19, россия, анна попова, татьяна голикова, турция