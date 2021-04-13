Суд удовлетворил иск "Царьграда" о восстановлении доступа к YouTube
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО "Гугл" с требованием восстановить доступ к аккаунту в YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности заседания пока не сообщаются.
В своем иске НАО "Царьград Медиа" потребовало признать незаконной блокировку своего канала на YouTube путем отказа ответчиков от договора-счета от 30 декабря 2019 года и обязать ответчиков обеспечить доступ к аккаунту.
Официальный сайт телеканала "Царьград" в июле 2020 года сообщил, что принадлежащий Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, в связи с чем издание собиралось обратиться в суд. В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечали, что блокировка стала для них неожиданностью. СМИ "не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube", говорила редактор телеканала "Царьград" Дарья Токарева.
Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и, согласно данным сайта "Царьграда", является основателем телеканала.
Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". Как говорил РИА Новости Малофеев, блокировка произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны США, а также из-за гибридной войны этой страны с Россией, поскольку "Царьград" - патриотическое СМИ.
Иностранные ответчики просили оставить иск "Царьграда" к ним без рассмотрения, так как по условиям использования сервисов Google требования к ирландской компании должны рассматриваться английским судом, а иски к американской – судом штата Калифорния. Однако арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что истец не сможет получить равноправный доступ к правосудию государств, применивших против него санкции, и рассмотрел спор по существу.