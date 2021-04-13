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https://ria.ru/20210413/tsargrad-1728164755.html
Суд удовлетворил иск "Царьграда" о восстановлении доступа к YouTube
Суд удовлетворил иск "Царьграда" о восстановлении доступа к YouTube
Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T23:28
2021-04-13T23:28
россия
телеканал царьград
константин малофеев
youtube
google
москва
сша
технологии
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО "Гугл" с требованием восстановить доступ к аккаунту в YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности заседания пока не сообщаются.В своем иске НАО "Царьград Медиа" потребовало признать незаконной блокировку своего канала на YouTube путем отказа ответчиков от договора-счета от 30 декабря 2019 года и обязать ответчиков обеспечить доступ к аккаунту.Официальный сайт телеканала "Царьград" в июле 2020 года сообщил, что принадлежащий Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, в связи с чем издание собиралось обратиться в суд. В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечали, что блокировка стала для них неожиданностью. СМИ "не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube", говорила редактор телеканала "Царьград" Дарья Токарева.Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и, согласно данным сайта "Царьграда", является основателем телеканала.Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". Как говорил РИА Новости Малофеев, блокировка произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны США, а также из-за гибридной войны этой страны с Россией, поскольку "Царьград" - патриотическое СМИ.Иностранные ответчики просили оставить иск "Царьграда" к ним без рассмотрения, так как по условиям использования сервисов Google требования к ирландской компании должны рассматриваться английским судом, а иски к американской – судом штата Калифорния. Однако арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что истец не сможет получить равноправный доступ к правосудию государств, применивших против него санкции, и рассмотрел спор по существу.
https://ria.ru/20201122/vybory-1585799457.html
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россия, телеканал царьград, константин малофеев, youtube, google, москва, сша, технологии

Суд удовлетворил иск "Царьграда" о восстановлении доступа к YouTube

23:28 13.04.2021
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО "Гугл" с требованием восстановить доступ к аккаунту в YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности заседания пока не сообщаются.
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В своем иске НАО "Царьград Медиа" потребовало признать незаконной блокировку своего канала на YouTube путем отказа ответчиков от договора-счета от 30 декабря 2019 года и обязать ответчиков обеспечить доступ к аккаунту.
Официальный сайт телеканала "Царьград" в июле 2020 года сообщил, что принадлежащий Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, в связи с чем издание собиралось обратиться в суд. В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечали, что блокировка стала для них неожиданностью. СМИ "не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube", говорила редактор телеканала "Царьград" Дарья Токарева.
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Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и, согласно данным сайта "Царьграда", является основателем телеканала.
Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". Как говорил РИА Новости Малофеев, блокировка произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны США, а также из-за гибридной войны этой страны с Россией, поскольку "Царьград" - патриотическое СМИ.
Иностранные ответчики просили оставить иск "Царьграда" к ним без рассмотрения, так как по условиям использования сервисов Google требования к ирландской компании должны рассматриваться английским судом, а иски к американской – судом штата Калифорния. Однако арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что истец не сможет получить равноправный доступ к правосудию государств, применивших против него санкции, и рассмотрел спор по существу.
 
Россиятелеканал ЦарьградКонстантин МалофеевYouTubeGoogleМоскваСШАТехнологии
 
 
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