https://ria.ru/20210413/tromboz-1728012583.html

В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:07

2021-04-13T09:07

2021-04-13T09:07

распространение коронавируса

здоровье - общество

astrazeneca

великобритания

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в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC.Образование тромбов выявили у женщины старше 40 лет, она находится в больнице в стабильном состоянии.Эксперты установили, что зафиксированный в Австралии случай похож на случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca в Европе и Великобритании. Медики признают, что образование тромбов, вероятно, может быть связано с прививкой от коронавируса, но продолжают настаивать, что риск тромбоза достаточно низок.Ранее австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Правительство Австралии приняло решение рекомендовать гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.Первый в Австралии случай образования тромбов после получения вакцины AstraZeneca был зафиксирован в начале апреля. Пострадавшим стал 44-летний мужчина из города Мельбурн.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.

https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html

https://ria.ru/20210409/astrazeneca-1727551470.html

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

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здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, австралия, мельбурн, в мире