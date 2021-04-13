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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/tromboz-1728012583.html
В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:07
2021-04-13T09:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
великобритания
австралия
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC.Образование тромбов выявили у женщины старше 40 лет, она находится в больнице в стабильном состоянии.Эксперты установили, что зафиксированный в Австралии случай похож на случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca в Европе и Великобритании. Медики признают, что образование тромбов, вероятно, может быть связано с прививкой от коронавируса, но продолжают настаивать, что риск тромбоза достаточно низок.Ранее австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Правительство Австралии приняло решение рекомендовать гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.Первый в Австралии случай образования тромбов после получения вакцины AstraZeneca был зафиксирован в начале апреля. Пострадавшим стал 44-летний мужчина из города Мельбурн.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html
https://ria.ru/20210409/astrazeneca-1727551470.html
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здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, австралия, мельбурн, в мире

В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

09:07 13.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC.
Образование тромбов выявили у женщины старше 40 лет, она находится в больнице в стабильном состоянии.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 18:55Распространение коронавируса
В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной
Эксперты установили, что зафиксированный в Австралии случай похож на случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca в Европе и Великобритании. Медики признают, что образование тромбов, вероятно, может быть связано с прививкой от коронавируса, но продолжают настаивать, что риск тромбоза достаточно низок.
Ранее австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Правительство Австралии приняло решение рекомендовать гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 14:51Распространение коронавируса
Регулятор ЕС изучит новые данные о возможном побочном эффекте AstraZeneca
Первый в Австралии случай образования тромбов после получения вакцины AstraZeneca был зафиксирован в начале апреля. Пострадавшим стал 44-летний мужчина из города Мельбурн.
Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
 
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