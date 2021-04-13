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В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцины от AstraZeneca
В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцины от AstraZeneca
Министерство здравоохранения Канады сообщило о первом в стране случае образования тромба после вакцинации препаратом AstraZeneca. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:37
2021-04-13T21:37
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Канады сообщило о первом в стране случае образования тромба после вакцинации препаратом AstraZeneca."Агентство общественного здравоохранения Канады получило сообщения о человеке в Канаде, у которого образовался редкий тромб с низким уровнем тромбоцитов после иммунизации Covishield - версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 от SII (Института сыворотки Индии – ред.). Это первый зарегистрированный случай в Канаде", - сообщило министерство.Ранее канадский национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал приостановить вакцинацию жителей младше 55 лет препаратом против коронавируса компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов после прививки. Ранее минздрав Канады включил в рекомендации по применению вакцины AstraZeneca предупреждение о тромбозах.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , канада, индия, в мире

В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцины от AstraZeneca

21:37 13.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Канады сообщило о первом в стране случае образования тромба после вакцинации препаратом AstraZeneca.
"Агентство общественного здравоохранения Канады получило сообщения о человеке в Канаде, у которого образовался редкий тромб с низким уровнем тромбоцитов после иммунизации Covishield - версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 от SII (Института сыворотки Индии – ред.). Это первый зарегистрированный случай в Канаде", - сообщило министерство.
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Ранее канадский национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал приостановить вакцинацию жителей младше 55 лет препаратом против коронавируса компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов после прививки. Ранее минздрав Канады включил в рекомендации по применению вакцины AstraZeneca предупреждение о тромбозах.
Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaКанадаИндияВ мире
 
 
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