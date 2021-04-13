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https://ria.ru/20210413/tramp-1728161058.html
Трамп раскритиковал решение приостановить использование вакцины J&J
Трамп раскритиковал решение приостановить использование вакцины J&J
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от коронавируса производства... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:25
2021-04-13T22:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
johnson & johnson
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от коронавируса производства Johnson &amp; Johnson из-за редких осложнений."Результаты этой вакцины исключительные, но теперь ее репутация все время будет сталкиваться с вызовами. Люди, которым уже сделали эту вакцину, будут разгневаны. Возможно, это все было сделано ради политики, либо же из-за любви FDA к Pfizer", - заявил Трамп.Он вновь утверждает, что регуляторы не торопились одобрить вакцину Pfizer в прошлом году, чтобы помешать ему выиграть президентские выборы.Ранее регуляторы США заявили о приостановке использования вакцины Johnson &amp; Johnson "на несколько дней" из-за шести случаев образования тромбов из почти 7 миллионов человек, которые получили эту вакцину в США. Предстоит выяснить, связаны ли тромбы с вакциной.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, johnson & johnson, сша, в мире

Трамп раскритиковал решение приостановить использование вакцины J&J

22:25 13.04.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за редких осложнений.

"Администрация Байдена ужасно подвела людей по всему миру, позволив FDA и CDC устроить "паузу" в использовании вакцины Johnson & Johnson от COVID-19", - говорится в заявлении Трампа.

"Результаты этой вакцины исключительные, но теперь ее репутация все время будет сталкиваться с вызовами. Люди, которым уже сделали эту вакцину, будут разгневаны. Возможно, это все было сделано ради политики, либо же из-за любви FDA к Pfizer", - заявил Трамп.
Он вновь утверждает, что регуляторы не торопились одобрить вакцину Pfizer в прошлом году, чтобы помешать ему выиграть президентские выборы.
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 16:52Распространение коронавируса
Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе
Ранее регуляторы США заявили о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson "на несколько дней" из-за шести случаев образования тромбов из почти 7 миллионов человек, которые получили эту вакцину в США. Предстоит выяснить, связаны ли тромбы с вакциной.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампJohnson & JohnsonСШАВ мире
 
 
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