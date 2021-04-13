https://ria.ru/20210413/tramp-1728161058.html

Трамп раскритиковал решение приостановить использование вакцины J&J

Трамп раскритиковал решение приостановить использование вакцины J&J

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от коронавируса производства... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:25

2021-04-13T22:25

2021-04-13T22:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за редких осложнений."Результаты этой вакцины исключительные, но теперь ее репутация все время будет сталкиваться с вызовами. Люди, которым уже сделали эту вакцину, будут разгневаны. Возможно, это все было сделано ради политики, либо же из-за любви FDA к Pfizer", - заявил Трамп.Он вновь утверждает, что регуляторы не торопились одобрить вакцину Pfizer в прошлом году, чтобы помешать ему выиграть президентские выборы.Ранее регуляторы США заявили о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson "на несколько дней" из-за шести случаев образования тромбов из почти 7 миллионов человек, которые получили эту вакцину в США. Предстоит выяснить, связаны ли тромбы с вакциной.

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728110770.html

сша

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коронавирус covid-19, дональд трамп, johnson & johnson, сша, в мире