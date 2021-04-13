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Шоубиз
https://ria.ru/20210413/timati-1728085749.html
В Сети обсуждают свидание Тимати, которое не вошло в эфир "Холостяка"
В Сети обсуждают свидание Тимати, которое не вошло в эфир "Холостяка"
Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео свидания с одной из участниц шоу "Холостяк" на ТНТ, которое не вошло в эфир программы. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:04
2021-04-13T19:04
шоу "холостяк"
отношения
тнт (телеканал)
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео свидания с одной из участниц шоу "Холостяк" на ТНТ, которое не вошло в эфир программы.В ролике он встречается с одной из участниц проекта — моделью Екатериной Сафаровой. По сценарию, пара должна была кататься на байке, и тут певец устроил сюрприз. Ради девушки Тимати не арендовал, а купил мотоцикл.Во время свидания Тимур и Екатерина танцевали у фонтана, перелезали через забор, сидели на пляже и до самого вечера катались по Дубаю.Сюрприз Тимати произвел впечатление и на подписчиков.Как пишет издание "СтарХит", Екатерина ранее была девушкой футболиста сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара. Она 10 лет живет в Испании и участвует в некоторых телепроектах.Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами шоу и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
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шоу "холостяк", отношения, тнт (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

В Сети обсуждают свидание Тимати, которое не вошло в эфир "Холостяка"

19:04 13.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео свидания с одной из участниц шоу "Холостяк" на ТНТ, которое не вошло в эфир программы.
"В том, что не входит в эфир, всегда сохраняется свой особенный шарм и атмосфера", — написал Тимати.
В ролике он встречается с одной из участниц проекта — моделью Екатериной Сафаровой. По сценарию, пара должна была кататься на байке, и тут певец устроил сюрприз. Ради девушки Тимати не арендовал, а купил мотоцикл.
Во время свидания Тимур и Екатерина танцевали у фонтана, перелезали через забор, сидели на пляже и до самого вечера катались по Дубаю.
"Это было очень круто", — поделилась впечатлениями участница "Холостяка".
Сюрприз Тимати произвел впечатление и на подписчиков.

"Еще ни к одной Тим так не подкатывал", "Искра есть будто", "Крутость этого свидания зашкаливает", "Первый раз за весь проект, когда захотелось поверить в правдивость и искренность", "Самое искреннее свидание из всех, которые были", — отметили пользователи.

Как пишет издание "СтарХит", Екатерина ранее была девушкой футболиста сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара. Она 10 лет живет в Испании и участвует в некоторых телепроектах.
Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами шоу и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
Мария Вебер - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 18:35Шоубиз
Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах
 
ШоубизШоу "Холостяк"отношенияТНТ (телеканал)Шоу-бизнесЗнаменитостизвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
 
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