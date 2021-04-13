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Ъ: в ГИБДД заявили о незащищенности фотографий машин при техосмотре
Ъ: в ГИБДД заявили о незащищенности фотографий машин при техосмотре
Мошенники научились обходить изменения в процедуре техосмотра, направленные на прекращение торговли диагностическими картами, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:25
2021-04-13T11:25
россия
сергей зайцев
петр шкуматов
авто
михаил мишустин
российский союз автостраховщиков
техосмотр
технологии
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники научились обходить изменения в процедуре техосмотра, направленные на прекращение торговли диагностическими картами, пишет газета "Коммерсант".Так, замначальника ГИБДД Николай Шеюхин в письме Минтрансу пояснил, что требования к изображению транспортных средств "не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами". Ее отсутствие позволяет загружать отредактированные файлы со снимками, которые проходят контроль и соответствуют требованию министерства. Газета напомнила, что изображение должно содержать координаты, которые совпадают с расположением пункта ТО. Данные проверяют тогда, когда эксперт при помощи электронной подписи формирует карту в системе техосмотра ЕАИСТО МВД.По словам руководителя блока спецсервисов Infosecurity a Softline company Сергея Трухачева, существует много возможностей для загрузки фейков: редактирование снимков, а также замена номеров на фотографиях. Кроме того, есть программы, которые позволяют изменять метаданные файла.Также автомобиль могут отогнать на нужный пункт осмотра и сфотографировать без проверки, напомнил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев пояснил, что мошенники нашли "слабые места" в системе и быстро к ней адаптировались. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предложил операторам отслеживать подозрительные фотографии или пункты, где за день оформили много карт. По его словам, случаи уже фиксируют: с 1 марта возбуждено уже более сотни дел по статье 14.4.1 КоАП.Новые правила техосмотра должны были вступить в силу 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, а также фотофиксацию транспортного средства и другие процедуры. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить изменения до 1 октября.
https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html
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россия, сергей зайцев, петр шкуматов, авто, михаил мишустин, российский союз автостраховщиков, техосмотр, технологии, общество

Ъ: в ГИБДД заявили о незащищенности фотографий машин при техосмотре

11:25 13.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТехосмотр
Техосмотр - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники научились обходить изменения в процедуре техосмотра, направленные на прекращение торговли диагностическими картами, пишет газета "Коммерсант".
Так, замначальника ГИБДД Николай Шеюхин в письме Минтрансу пояснил, что требования к изображению транспортных средств "не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами". Ее отсутствие позволяет загружать отредактированные файлы со снимками, которые проходят контроль и соответствуют требованию министерства. Газета напомнила, что изображение должно содержать координаты, которые совпадают с расположением пункта ТО. Данные проверяют тогда, когда эксперт при помощи электронной подписи формирует карту в системе техосмотра ЕАИСТО МВД.
По словам руководителя блока спецсервисов Infosecurity a Softline company Сергея Трухачева, существует много возможностей для загрузки фейков: редактирование снимков, а также замена номеров на фотографиях. Кроме того, есть программы, которые позволяют изменять метаданные файла.
Также автомобиль могут отогнать на нужный пункт осмотра и сфотографировать без проверки, напомнил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
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Гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев пояснил, что мошенники нашли "слабые места" в системе и быстро к ней адаптировались. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предложил операторам отслеживать подозрительные фотографии или пункты, где за день оформили много карт. По его словам, случаи уже фиксируют: с 1 марта возбуждено уже более сотни дел по статье 14.4.1 КоАП.
Новые правила техосмотра должны были вступить в силу 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, а также фотофиксацию транспортного средства и другие процедуры. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить изменения до 1 октября.
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