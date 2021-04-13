https://ria.ru/20210413/tekhnologii-1728025144.html

РБК: в ВШЭ предупредили о риске России "навсегда отстать" в технологиях

РБК: в ВШЭ предупредили о риске России "навсегда отстать" в технологиях

Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров, сообщает РБК со... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:45

2021-04-13T10:45

2021-04-13T11:40

россия

высшая школа экономики (вшэ)

рбк (медиагруппа)

вьетнам

чехия

технологии

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров, сообщает РБК со ссылкой на аналитический доклад НИУ ВШЭ.Отмечается, что доля страны в мировом экспорте продукции передового производства с 2002 по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5 процента, в мировом импорте — 0,3-1,6 процента.Так, к главным статьям экспорта продвинутых технологий из России относятся аэрокосмические, ядерные и технологии в сфере вооружения. У первых двух пунктов наименьший темп роста, а на вооружение приходится 0,2 процента объема рынка.К лидерам глобального производства эксперты отнесли Германию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Венгрию, Чехию и Вьетнам, а в группу "опаздывающих производителей" вошли 35 стран, в том числе и Россия. Она, по мнению экспертов, находится на "развилке": остаться навсегда в группе отстающих или перейти к "догоняющим".

https://ria.ru/20201209/tekhnologii-1588458573.html

россия

вьетнам

чехия

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россия, высшая школа экономики (вшэ), рбк (медиагруппа), вьетнам, чехия, технологии, экономика