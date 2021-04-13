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РБК: в ВШЭ предупредили о риске России "навсегда отстать" в технологиях
РБК: в ВШЭ предупредили о риске России "навсегда отстать" в технологиях
Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров, сообщает РБК со... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:45
2021-04-13T11:40
россия
высшая школа экономики (вшэ)
рбк (медиагруппа)
вьетнам
чехия
технологии
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров, сообщает РБК со ссылкой на аналитический доклад НИУ ВШЭ.Отмечается, что доля страны в мировом экспорте продукции передового производства с 2002 по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5 процента, в мировом импорте — 0,3-1,6 процента.Так, к главным статьям экспорта продвинутых технологий из России относятся аэрокосмические, ядерные и технологии в сфере вооружения. У первых двух пунктов наименьший темп роста, а на вооружение приходится 0,2 процента объема рынка.К лидерам глобального производства эксперты отнесли Германию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Венгрию, Чехию и Вьетнам, а в группу "опаздывающих производителей" вошли 35 стран, в том числе и Россия. Она, по мнению экспертов, находится на "развилке": остаться навсегда в группе отстающих или перейти к "догоняющим".
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россия, высшая школа экономики (вшэ), рбк (медиагруппа), вьетнам, чехия, технологии, экономика

РБК: в ВШЭ предупредили о риске России "навсегда отстать" в технологиях

10:45 13.04.2021 (обновлено: 11:40 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров, сообщает РБК со ссылкой на аналитический доклад НИУ ВШЭ.
Отмечается, что доля страны в мировом экспорте продукции передового производства с 2002 по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5 процента, в мировом импорте — 0,3-1,6 процента.
Так, к главным статьям экспорта продвинутых технологий из России относятся аэрокосмические, ядерные и технологии в сфере вооружения. У первых двух пунктов наименьший темп роста, а на вооружение приходится 0,2 процента объема рынка.
"Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития", — цитирует РБК доклад.
К лидерам глобального производства эксперты отнесли Германию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Венгрию, Чехию и Вьетнам, а в группу "опаздывающих производителей" вошли 35 стран, в том числе и Россия. Она, по мнению экспертов, находится на "развилке": остаться навсегда в группе отстающих или перейти к "догоняющим".
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РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)РБК (медиагруппа)ВьетнамЧехияТехнологииЭкономика
 
 
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