https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html

Татарстан заключил госконтракты на все 90 объектов дорожного нацпроекта

Татарстан заключил госконтракты на все 90 объектов дорожного нацпроекта

Татарстан заключил государственные контракты на все 90 объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, общая... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:24

2021-04-13T17:24

2021-04-13T17:24

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

арск

казань

набережные челны

экономика

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КАЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Татарстан заключил государственные контракты на все 90 объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, общая стоимость работ составит около 12,2 миллиарда рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики."Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 90 объектов, включенных в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. В том числе четыре объекта переходят на 2022 год", - говорится в сообщении.По информации регионального минтранса, общая протяженность ремонтируемых участков составит 218 километров. Планируется выполнить работы на общую сумму около 12,2 миллиарда рублей, в том числе 9,1 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, около 3,1 миллиарда рублей – республиканского.В частности, запланирован ремонт 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 километра. В их числе участки автодорог Казань – Шемордан, Набережные Челны – Водозабор – Ильбухтино – Калмия – Мензелинск – Биюрган, М-7 "Волга" - Старая Матвеевка, Арск – Большая Атня, Заинск – Бухарай и другие. Это обеспечит достижение 48,2% нормативного состояния.В Казанской агломерации отремонтируют 23 объекта общей протяженностью 61,6 километра, в том числе в Казани это улицы Гагарина, Маршала Чуйкова, Беломорская, Голубятникова, Магистральная и другие. Это обеспечит достижение 84,5% нормативного состояния. В Набережночелниской агломерации новый облик получат четыре объекта протяженностью 48,4 километра, в Нижнекамской агломерации дорожно-строительные работы будут вестись на четырех объектах протяженностью 11,1 километра.Татарстан участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях – Казанской, Набережночелниской и Нижнекамской. За два года по нацпроекту в республике отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 километра. В 2020 году на реализацию проекта направлено около 8,3 миллиарда рублей, в 2019 году общий объём финансирования составил около 5,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html

https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html

республика татарстан (татарстан)

арск

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), арск, казань, набережные челны, экономика