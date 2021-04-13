Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html
Татарстан заключил госконтракты на все 90 объектов дорожного нацпроекта
Татарстан заключил госконтракты на все 90 объектов дорожного нацпроекта
Татарстан заключил государственные контракты на все 90 объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, общая... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:24
2021-04-13T17:24
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
арск
казань
набережные челны
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155192/07/1551920747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0bc2f13b0a128772aa4f84b061f41c0.jpg
КАЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Татарстан заключил государственные контракты на все 90 объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, общая стоимость работ составит около 12,2 миллиарда рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики."Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 90 объектов, включенных в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. В том числе четыре объекта переходят на 2022 год", - говорится в сообщении.По информации регионального минтранса, общая протяженность ремонтируемых участков составит 218 километров. Планируется выполнить работы на общую сумму около 12,2 миллиарда рублей, в том числе 9,1 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, около 3,1 миллиарда рублей – республиканского.В частности, запланирован ремонт 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 километра. В их числе участки автодорог Казань – Шемордан, Набережные Челны – Водозабор – Ильбухтино – Калмия – Мензелинск – Биюрган, М-7 "Волга" - Старая Матвеевка, Арск – Большая Атня, Заинск – Бухарай и другие. Это обеспечит достижение 48,2% нормативного состояния.В Казанской агломерации отремонтируют 23 объекта общей протяженностью 61,6 километра, в том числе в Казани это улицы Гагарина, Маршала Чуйкова, Беломорская, Голубятникова, Магистральная и другие. Это обеспечит достижение 84,5% нормативного состояния. В Набережночелниской агломерации новый облик получат четыре объекта протяженностью 48,4 километра, в Нижнекамской агломерации дорожно-строительные работы будут вестись на четырех объектах протяженностью 11,1 километра.Татарстан участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях – Казанской, Набережночелниской и Нижнекамской. За два года по нацпроекту в республике отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 километра. В 2020 году на реализацию проекта направлено около 8,3 миллиарда рублей, в 2019 году общий объём финансирования составил около 5,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html
https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html
республика татарстан (татарстан)
арск
казань
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/07/1551920747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89fdcbb5babf55745dfe5a97d03a1904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан), арск, казань, набережные челны, экономика

Татарстан заключил госконтракты на все 90 объектов дорожного нацпроекта

17:24 13.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Татарстан заключил государственные контракты на все 90 объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, общая стоимость работ составит около 12,2 миллиарда рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
"Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 90 объектов, включенных в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. В том числе четыре объекта переходят на 2022 год", - говорится в сообщении.
Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 13:50Республика Татарстан
Татарстан стал победителем национальной премии по ландшафтной архитектуре
По информации регионального минтранса, общая протяженность ремонтируемых участков составит 218 километров. Планируется выполнить работы на общую сумму около 12,2 миллиарда рублей, в том числе 9,1 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, около 3,1 миллиарда рублей – республиканского.
В частности, запланирован ремонт 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 километра. В их числе участки автодорог Казань – Шемордан, Набережные Челны – Водозабор – Ильбухтино – Калмия – Мензелинск – Биюрган, М-7 "Волга" - Старая Матвеевка, Арск – Большая Атня, Заинск – Бухарай и другие. Это обеспечит достижение 48,2% нормативного состояния.
В Казанской агломерации отремонтируют 23 объекта общей протяженностью 61,6 километра, в том числе в Казани это улицы Гагарина, Маршала Чуйкова, Беломорская, Голубятникова, Магистральная и другие. Это обеспечит достижение 84,5% нормативного состояния. В Набережночелниской агломерации новый облик получат четыре объекта протяженностью 48,4 километра, в Нижнекамской агломерации дорожно-строительные работы будут вестись на четырех объектах протяженностью 11,1 километра.
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:54Республика Татарстан
Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате
Татарстан участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях – Казанской, Набережночелниской и Нижнекамской. За два года по нацпроекту в республике отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 километра. В 2020 году на реализацию проекта направлено около 8,3 миллиарда рублей, в 2019 году общий объём финансирования составил около 5,4 миллиарда рублей.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)АрскКазаньНабережные ЧелныЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния