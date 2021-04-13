https://ria.ru/20210413/tanki-1728089890.html

CNN убрал с сайта фотографию танков, которую раскритиковала Захарова

CNN убрал с сайта фотографию танков, которую раскритиковала Захарова

Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото танков, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:18

2021-04-13T15:18

2021-04-13T17:44

россия

мария захарова

гори

украина

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото танков, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Во вторник Захарова обратила внимание, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне". Она опубликовала скриншот публикации с сайта CNN "Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска" с фотографиями танков, которые стоят на железнодорожных путях на вокзале. Захарова призвала отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять профессии.По состоянию на 15.00 мск этого снимка на сайте американского канала уже нет.Несколько лет назад CNN попадал в похожую ситуацию – в 2008 году канал показал снятые RT кадры разрушенного грузинской армией Цхинвали, утверждая, что это грузинский город Гори, по которому якобы российская армия нанесла удар.

https://ria.ru/20210407/chens-1727288546.html

россия

гори

украина

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россия, мария захарова, гори, украина, в мире