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CNN убрал с сайта фотографию танков, которую раскритиковала Захарова
CNN убрал с сайта фотографию танков, которую раскритиковала Захарова
Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото танков, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:18
2021-04-13T17:44
россия
мария захарова
гори
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото танков, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Во вторник Захарова обратила внимание, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне". Она опубликовала скриншот публикации с сайта CNN "Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска" с фотографиями танков, которые стоят на железнодорожных путях на вокзале. Захарова призвала отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять профессии.По состоянию на 15.00 мск этого снимка на сайте американского канала уже нет.Несколько лет назад CNN попадал в похожую ситуацию – в 2008 году канал показал снятые RT кадры разрушенного грузинской армией Цхинвали, утверждая, что это грузинский город Гори, по которому якобы российская армия нанесла удар.
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россия, мария захарова, гори, украина, в мире

CNN убрал с сайта фотографию танков, которую раскритиковала Захарова

15:18 13.04.2021 (обновлено: 17:44 13.04.2021)
 
© Flickr / Ayushπ Здание телеканала CNN
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Flickr / Ayushπ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото танков, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Во вторник Захарова обратила внимание, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне". Она опубликовала скриншот публикации с сайта CNN "Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска" с фотографиями танков, которые стоят на железнодорожных путях на вокзале. Захарова призвала отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять профессии.
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 23:30
Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России
По состоянию на 15.00 мск этого снимка на сайте американского канала уже нет.
Несколько лет назад CNN попадал в похожую ситуацию – в 2008 году канал показал снятые RT кадры разрушенного грузинской армией Цхинвали, утверждая, что это грузинский город Гори, по которому якобы российская армия нанесла удар.
 
РоссияМария ЗахароваГориУкраинаВ мире
 
 
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