https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT

"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи — угрожают уже не только в США, но и в Европе. На этот раз к жестким скоординированным мерам... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T09:41

россия

европарламент

манфред вебер

swift

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Отключить Россию от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи — угрожают уже не только в США, но и в Европе. На этот раз к жестким скоординированным мерам призвали в Европарламенте. Чем это грозит и готова ли отечественная финансовая система к такому сценарию — в материале РИА Новости.Опять за староеК международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключено более 11 тысяч организаций в двух сотнях стран. Россия — в тройке крупнейших эксплуатантов SWIFT, а отключением от нее угрожают с 2014 года. Поводы разные — и Крым, и Донбасс, и дело Скрипалей, и ситуация с блогером Алексеем Навальным. Едва вступив в должность президента США, отрезать Россию от SWIFT пообещал Джо Байден. В декабре в Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента, сообщили о намерении Байдена "наказать" Москву за предполагаемую причастность к хакерской атаке на госучреждения США. Это должно привести к "серьезным экономическим, финансовым или технологическим потерям России". Один из вариантов — отключение от SWIFT, заявил Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В апреле обострилась ситуация на востоке Украины — новый предлог. Тему подхватили в Европе. Как выразился глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер, Москва "продолжает курс опасных провокаций". Будут проблемыС одной стороны, в России есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014-м. К ней подключены все российские банки и около десятка зарубежных из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). После отключения от SWIFT банки перейдут на российский аналог. Однако для международных платежей СПФС — пока не совсем полноценная замена, поэтому удар будет серьезным. Эксперты указывают, что объемы экспортных и импортных операций России в долларах и евро существенные, а по многим группам продуктов найти альтернативу невозможно. Все решаемоОднако катастрофы не произойдет в любом случае. Другое дело, добавляет эксперт, если последует заморозка долларовых средств российских резидентов. Тогда возможна паническая реакция на рынках. Чтобы все успокоилось, потребуется квартал или два, но в итоге финансовые связи все равно восстановят. Неизбежны резкие валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс рубля вернется к норме.Себе дорожеИ все же обратная сторона отключения России от SWIFT наводит на мысль о том, что дальше угроз дело не пойдет. Во-первых, SWIFT — частная компания, зарабатывающая на российских банках. Причем систему те используют не только для международных транзакций, но и для внутренних межбанковских переводов. Чтобы SWIFT отключила кого-то, необходимо решение ЕС или санкции США против самой SWIFT. Но в этом случае не у дел останутся торговые партнеры России — европейский и американский бизнес. Несладко придется и США. Во-первых, у Вашингтона лишь гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Во-вторых, Россия может ответить жесткими санкциями против американских банков и политиков.

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

https://ria.ru/20210408/rubl-1727262883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/platezh-1604282092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, манфред вебер, swift, джо байден, сша, экономика