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Найдена причина хруста суставов
Найдена причина хруста суставов
Стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:13
2021-04-13T04:34
андрей кабычкин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.Люди, которые приступают к занятиям спортом после долгого перерыва, часто замечают, что в суставах возникают какие-то щелчки и хрусты. Появление этих звуков связано со свойствами синовиальной жидкости, которая находится в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче, пояснил Андрей Кабычкин. По его словам, занятия спортом при появлении хруста прекращать не стоит, но и чрезмерно увлекаться различными упражнениями и тренажерами тоже не нужно, так как это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате. Понять, какие нагрузки вы можете себе позволить, поможет специалист, отметил Андрей Кабычкин."Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей"", – сказал врач.Он пояснил также, что бывает хронический хруст – как правило, это касается мелких суставов, например, многие хрустят пальцами. Никакой патологии в этом нет. Но если хруст сопровождается болью или если звук возникает в районе сустава нижней челюсти – это уже повод обратиться к врачу."Есть особые хрусты, например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нем – это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", – сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.
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андрей кабычкин, здоровье - общество, общество

Найдена причина хруста суставов

04:13 13.04.2021 (обновлено: 04:34 13.04.2021)
 
© Depositphotos / andegraund548Строение коленного сустава
Строение коленного сустава - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / andegraund548
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
Люди, которые приступают к занятиям спортом после долгого перерыва, часто замечают, что в суставах возникают какие-то щелчки и хрусты. Появление этих звуков связано со свойствами синовиальной жидкости, которая находится в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче, пояснил Андрей Кабычкин.
"Эта густота связана с низкой и недостаточной физической активностью. Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят", – уточнил мануальный терапевт.
По его словам, занятия спортом при появлении хруста прекращать не стоит, но и чрезмерно увлекаться различными упражнениями и тренажерами тоже не нужно, так как это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате. Понять, какие нагрузки вы можете себе позволить, поможет специалист, отметил Андрей Кабычкин.
"Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей"", – сказал врач.
Он пояснил также, что бывает хронический хруст – как правило, это касается мелких суставов, например, многие хрустят пальцами. Никакой патологии в этом нет. Но если хруст сопровождается болью или если звук возникает в районе сустава нижней челюсти – это уже повод обратиться к врачу.
"Есть особые хрусты, например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нем – это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", – сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.
Руки - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
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Андрей КабычкинЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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