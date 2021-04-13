https://ria.ru/20210413/sustavy-1728002025.html

Найдена причина хруста суставов

Найдена причина хруста суставов

Стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T04:13

2021-04-13T04:13

2021-04-13T04:34

андрей кабычкин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.Люди, которые приступают к занятиям спортом после долгого перерыва, часто замечают, что в суставах возникают какие-то щелчки и хрусты. Появление этих звуков связано со свойствами синовиальной жидкости, которая находится в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче, пояснил Андрей Кабычкин. По его словам, занятия спортом при появлении хруста прекращать не стоит, но и чрезмерно увлекаться различными упражнениями и тренажерами тоже не нужно, так как это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате. Понять, какие нагрузки вы можете себе позволить, поможет специалист, отметил Андрей Кабычкин."Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей"", – сказал врач.Он пояснил также, что бывает хронический хруст – как правило, это касается мелких суставов, например, многие хрустят пальцами. Никакой патологии в этом нет. Но если хруст сопровождается болью или если звук возникает в районе сустава нижней челюсти – это уже повод обратиться к врачу."Есть особые хрусты, например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нем – это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", – сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200218/1564903725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кабычкин, здоровье - общество, общество