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Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
Судмедэксперты в округе Хеннепин штата Миннесота в США подтвердили, что смерть афроамериканца Данте Райта, приведшая к акциям протеста, наступила в минувшее... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:49
2021-04-13T09:44
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Судмедэксперты в округе Хеннепин штата Миннесота в США подтвердили, что смерть афроамериканца Данте Райта, приведшая к акциям протеста, наступила в минувшее воскресенье из-за огнестрельного ранения, передает телеканал CNN.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Сообщалось, что полиция остановила машину за нарушение правил дорожного движения, при проверке выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.По заключению специалистов, афроамериканец скончался вследствие огнестрельного ранения в грудь, таким образом, инцидент должен рассматриваться как убийство.Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре, сообщило подразделение департамента общественной безопасности штата.Данте Райт был убит на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727988145.html
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сша, миннесота, в мире

Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта

04:49 13.04.2021 (обновлено: 09:44 13.04.2021)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПолиция застрелила 20-летнего чернокожего Данте Райта в Миннесоте, Вашингтон
Полиция застрелила 20-летнего чернокожего Данте Райта в Миннесоте, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Судмедэксперты в округе Хеннепин штата Миннесота в США подтвердили, что смерть афроамериканца Данте Райта, приведшая к акциям протеста, наступила в минувшее воскресенье из-за огнестрельного ранения, передает телеканал CNN.
Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Сообщалось, что полиция остановила машину за нарушение правил дорожного движения, при проверке выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.
По заключению специалистов, афроамериканец скончался вследствие огнестрельного ранения в грудь, таким образом, инцидент должен рассматриваться как убийство.
Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре, сообщило подразделение департамента общественной безопасности штата.
Данте Райт был убит на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
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