Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/strelba-1727995896.html
При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек
При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек
Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:36
2021-04-13T04:55
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002466_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_35bc5704d8aa74f2554d769f40e92127.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция.Полиция получила сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не сказано.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20191127/1561643806.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002466_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_2fcb9ea8070dc036c06439413c35b7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек

00:36 13.04.2021 (обновлено: 04:55 13.04.2021)
 
© AP Photo / Wade PayneПолицейские на месте стрельбы в школе в Ноксвилле
Полицейские на месте стрельбы в школе в Ноксвилле - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Wade Payne
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция.
Полиция получила сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не сказано.
"Офицер полиции Ноксвилла получил по меньшей мере одно ранение и был доставлен в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут предоставлять угрозы жизни. Один мужчина погиб на месте, другой задержан для дальнейшего расследования, других жертв стрельбы нет", - сообщила полиция.
Других подробностей пока не приводится.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 04:55
Неизвестный открыл стрельбу у начальной школы на северо-западе США
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
Лента новостейМолния