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При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек
При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек
Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:36
2021-04-13T00:36
2021-04-13T04:55
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция.Полиция получила сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не сказано.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20191127/1561643806.html
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сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция.
Полиция получила сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не сказано.
"Офицер полиции Ноксвилла получил по меньшей мере одно ранение и был доставлен в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут предоставлять угрозы жизни. Один мужчина погиб на месте, другой задержан для дальнейшего расследования, других жертв стрельбы нет", - сообщила полиция.
Других подробностей пока не приводится.