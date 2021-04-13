https://ria.ru/20210413/strelba-1727995896.html

При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек

При стрельбе в школе в Ноксвилле погиб один человек

Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T00:36

2021-04-13T00:36

2021-04-13T04:55

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщила полиция.Полиция получила сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не сказано.Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20191127/1561643806.html

сша

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2021

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