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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/ssha-1728076048.html
В Германии ужесточили правила контроля за распространением COVID-19
В Германии ужесточили правила контроля за распространением COVID-19
Федеральное правительство ФРГ поддержало законопроект, который унифицирует правила введения жестких ограничительных мер и таким образом ограничивает полномочия... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:18
2021-04-13T15:50
ангела меркель
германия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ поддержало законопроект, который унифицирует правила введения жестких ограничительных мер и таким образом ограничивает полномочия региональных властей, сообщила канцлер Ангела Меркель.Правительство решило внести изменения в закон об инфекционной безопасности после провала планов "пасхального локдауна" и на фоне разночтений среди немецких регионов по вопросу применения механизма "экстренного торможения" - он оговаривает, что при высокой заболеваемости регионы должны ужесточать ограничительные меры. Поскольку решение об ужесточении мер принимают региональные и местные власти, ограничения различаются как между регионами, так и в рамках регионов между районами. Новый закон после одобрения парламентом сделает введение этих экстренных мер автоматическим.При этом при заболеваемости ниже 100 федеральные земли самостоятельно решают вопрос о снятии ограничений. Меркель назвала одобрение законопроекта "запоздалым", поскольку ситуация с коронавирусом в стране "очень серьезная". По ее словам, на это указывают все индикаторы эпидемиологической ситуации, в том числе загруженность палат интенсивной терапии. "Я с самого начала говорила, что если мы будем ждать, когда заполнятся палаты интенсивной терапии, то будет уже слишком поздно. Мы не должны этого допустить и (должны) прислушаться к зову о помощи работников неотложной медицинской помощи", - заявила Меркель.По ее словам, для подавления распространения коронавируса и "слома" третьей волны пандемии применяемых до этого законопроекта мер недостаточно. "Наша борьба с пандемией должна стать строже и последовательнее. Мы должны остановить третью волну и быстро растущую заболеваемость", - добавила канцлер.Меркель уточнила, что при заболеваемости выше 100 региональные власти будут закрывать непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения, устанавливать ночной комендантский час, вводить меры по ограничению контактов. Также законопроект предполагает введение обязательного тестирования на коронавирус на предприятиях. "Нам уже удавалось через последовательную политику снижать заболеваемость до контролируемого уровня. И мы можем и должны это сделать вновь", - сказала она.
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ангела меркель, германия, коронавирус covid-19, в мире

В Германии ужесточили правила контроля за распространением COVID-19

14:18 13.04.2021 (обновлено: 15:50 13.04.2021)
 
© AP Photo / Hannibal HanschkeПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и мэр Берлина Майкл Мюллер во время общения с медицинскими работниками в Берлине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и мэр Берлина Майкл Мюллер во время общения с медицинскими работниками в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Hannibal Hanschke
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ поддержало законопроект, который унифицирует правила введения жестких ограничительных мер и таким образом ограничивает полномочия региональных властей, сообщила канцлер Ангела Меркель.
Правительство решило внести изменения в закон об инфекционной безопасности после провала планов "пасхального локдауна" и на фоне разночтений среди немецких регионов по вопросу применения механизма "экстренного торможения" - он оговаривает, что при высокой заболеваемости регионы должны ужесточать ограничительные меры. Поскольку решение об ужесточении мер принимают региональные и местные власти, ограничения различаются как между регионами, так и в рамках регионов между районами. Новый закон после одобрения парламентом сделает введение этих экстренных мер автоматическим.

"Мы имплементируем механизм экстренного торможения на общефедеральном уровне. Там, где заболеваемость выше 100 (подтвержденных случаев за неделю в расчете на 100 тысяч населения), должны действовать одинаковые по всей республике нормы. Механизм экстренного торможения таким образом не вопрос интерпретации, а вступает автоматически. Неясность в отношении того, какие и когда нормы действуют в том или ином земельном районе, осталась позади", - заявила Меркель на пресс-конференции.

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При этом при заболеваемости ниже 100 федеральные земли самостоятельно решают вопрос о снятии ограничений. Меркель назвала одобрение законопроекта "запоздалым", поскольку ситуация с коронавирусом в стране "очень серьезная". По ее словам, на это указывают все индикаторы эпидемиологической ситуации, в том числе загруженность палат интенсивной терапии. "Я с самого начала говорила, что если мы будем ждать, когда заполнятся палаты интенсивной терапии, то будет уже слишком поздно. Мы не должны этого допустить и (должны) прислушаться к зову о помощи работников неотложной медицинской помощи", - заявила Меркель.
По ее словам, для подавления распространения коронавируса и "слома" третьей волны пандемии применяемых до этого законопроекта мер недостаточно. "Наша борьба с пандемией должна стать строже и последовательнее. Мы должны остановить третью волну и быстро растущую заболеваемость", - добавила канцлер.
Меркель уточнила, что при заболеваемости выше 100 региональные власти будут закрывать непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения, устанавливать ночной комендантский час, вводить меры по ограничению контактов. Также законопроект предполагает введение обязательного тестирования на коронавирус на предприятиях. "Нам уже удавалось через последовательную политику снижать заболеваемость до контролируемого уровня. И мы можем и должны это сделать вновь", - сказала она.
 
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