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Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву
Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву
Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:51
2021-04-13T13:07
россия
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
с-500 "прометей"
донбасс
министерство обороны сша
нато
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сша
украина
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.Он считает, что отказ Соединенных Штатов признать важность восточной части Украины для безопасности России, а также громкие заявления Киева о намерении применить вооруженную силу в этом регионе практически неизбежно ведут к разжиганию конфликта между Москвой и Вашингтоном.По мнению специалиста, в администрации США "нет взрослого, который бы выступил против воинственно настроенных ястребов, не осознающих возможных последствий этого конфликта".Эксперт отметил, что благодаря многочисленности и подготовке российской армии Москва одержит победу в случае войны с Украиной, даже при вмешательстве американских войск и союзников по НАТО: наземные силы армии и морской пехоты США вряд ли смогут одержать победу, и надеяться стоит лишь на военно-воздушные силы.Макрегор заявил, что при этом нельзя недооценивать российские системы ПВО с фазированной антенной решеткой. В частности, некоторые чиновники из Министерства обороны США опасаются, что даже такие самолеты, как F-22, F-35 и B-2 имеют высокий риск быть уничтоженными благодаря новейшим российским системам противовоздушной обороны С-500.Вместе с тем он не исключил возможность применения Россией ядерного оружия в случае, если США обратятся к тактическому ядерному оружию.Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728005572.html
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россия, b-2 (northrop grumman b2 spirit), с-500 "прометей", донбасс, министерство обороны сша, нато, f-35, сша, украина, в мире

Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву

12:51 13.04.2021 (обновлено: 13:07 13.04.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisТехника армии США на учениях в Восточной Европе
Техника армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.
Он считает, что отказ Соединенных Штатов признать важность восточной части Украины для безопасности России, а также громкие заявления Киева о намерении применить вооруженную силу в этом регионе практически неизбежно ведут к разжиганию конфликта между Москвой и Вашингтоном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 10:13
Британцы "накинулись" на Байдена из-за ситуации вокруг Украины
По мнению специалиста, в администрации США "нет взрослого, который бы выступил против воинственно настроенных ястребов, не осознающих возможных последствий этого конфликта".
"Обещание президента Байдена поддержать президента Украины предполагает, что он также пьет из отравленного источника неудачного американского управления государством и армией", - считает Макгрегор.
Эксперт отметил, что благодаря многочисленности и подготовке российской армии Москва одержит победу в случае войны с Украиной, даже при вмешательстве американских войск и союзников по НАТО: наземные силы армии и морской пехоты США вряд ли смогут одержать победу, и надеяться стоит лишь на военно-воздушные силы.
Макрегор заявил, что при этом нельзя недооценивать российские системы ПВО с фазированной антенной решеткой. В частности, некоторые чиновники из Министерства обороны США опасаются, что даже такие самолеты, как F-22, F-35 и B-2 имеют высокий риск быть уничтоженными благодаря новейшим российским системам противовоздушной обороны С-500.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 07:01
CNN: США выясняют, как санкции против РФ повлияют на ситуацию в Донбассе
Вместе с тем он не исключил возможность применения Россией ядерного оружия в случае, если США обратятся к тактическому ядерному оружию.
Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)С-500 "Прометей"ДонбассМинистерство обороны СШАНАТОF-35СШАУкраинаВ мире
 
 
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