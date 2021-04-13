Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву
12:51 13.04.2021 (обновлено: 13:07 13.04.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisТехника армии США на учениях в Восточной Европе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.
По мнению специалиста, в администрации США "нет взрослого, который бы выступил против воинственно настроенных ястребов, не осознающих возможных последствий этого конфликта".
"Обещание президента Байдена поддержать президента Украины предполагает, что он также пьет из отравленного источника неудачного американского управления государством и армией", - считает Макгрегор.
Эксперт отметил, что благодаря многочисленности и подготовке российской армии Москва одержит победу в случае войны с Украиной, даже при вмешательстве американских войск и союзников по НАТО: наземные силы армии и морской пехоты США вряд ли смогут одержать победу, и надеяться стоит лишь на военно-воздушные силы.
Макрегор заявил, что при этом нельзя недооценивать российские системы ПВО с фазированной антенной решеткой. В частности, некоторые чиновники из Министерства обороны США опасаются, что даже такие самолеты, как F-22, F-35 и B-2 имеют высокий риск быть уничтоженными благодаря новейшим российским системам противовоздушной обороны С-500.
Вместе с тем он не исключил возможность применения Россией ядерного оружия в случае, если США обратятся к тактическому ядерному оружию.
Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.