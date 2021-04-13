https://ria.ru/20210413/ssha-1728054466.html

Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву

Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву

Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:51

2021-04-13T12:51

2021-04-13T13:07

россия

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

с-500 "прометей"

донбасс

министерство обороны сша

нато

f-35

сша

украина

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Обещание США поддержать Киев в ситуации с Донбассом абсолютно пустое, пишет бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.Он считает, что отказ Соединенных Штатов признать важность восточной части Украины для безопасности России, а также громкие заявления Киева о намерении применить вооруженную силу в этом регионе практически неизбежно ведут к разжиганию конфликта между Москвой и Вашингтоном.По мнению специалиста, в администрации США "нет взрослого, который бы выступил против воинственно настроенных ястребов, не осознающих возможных последствий этого конфликта".Эксперт отметил, что благодаря многочисленности и подготовке российской армии Москва одержит победу в случае войны с Украиной, даже при вмешательстве американских войск и союзников по НАТО: наземные силы армии и морской пехоты США вряд ли смогут одержать победу, и надеяться стоит лишь на военно-воздушные силы.Макрегор заявил, что при этом нельзя недооценивать российские системы ПВО с фазированной антенной решеткой. В частности, некоторые чиновники из Министерства обороны США опасаются, что даже такие самолеты, как F-22, F-35 и B-2 имеют высокий риск быть уничтоженными благодаря новейшим российским системам противовоздушной обороны С-500.Вместе с тем он не исключил возможность применения Россией ядерного оружия в случае, если США обратятся к тактическому ядерному оружию.Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html

https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728005572.html

россия

донбасс

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-2 (northrop grumman b2 spirit), с-500 "прометей", донбасс, министерство обороны сша, нато, f-35, сша, украина, в мире