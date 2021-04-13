https://ria.ru/20210413/ssha-1728053127.html

В Минобороны Германии сообщили об увеличении военного присутствия США

В Минобороны Германии сообщили об увеличении военного присутствия США

США усилят военное присутствие в Германии, направив дополнительно 500 военнослужащих, сообщила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:47

2021-04-13T12:47

2021-04-13T14:31

германия

вашингтон (город)

сша

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. США усилят военное присутствие в Германии, направив дополнительно 500 военнослужащих, сообщила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Это чудесная новость, что не только, как говорил президент (США Джо) Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он дистанцировался от планов вывода американских войск из Германии, а напротив, произойдет прямо противоположное - оно будет вновь усилено на 500 дополнительных сил. Это знак союзничества, и я сердечно благодарю за это. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы эти 500 служащих и их семьи, как и остальных военных, нашли здесь, по крайней мере, временную родину, а когда покинут страну, то сделают это с лучшими воспоминаниями", - заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине.

https://ria.ru/20210412/tayna-1727778365.html

германия

вашингтон (город)

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германия, вашингтон (город), сша, в мире